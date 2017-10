Estrellas del espectáculo recaudan 35 millones para víctimas de desastres

Estrellas del mundo del espectáculo han recaudado, de momento, más de 35 millones de dólares en la jornada benéfica en EE.UU. a favor de los damnificados por los recientes desastres naturales registrados en América, indicó hoy Telemundo.

Los cantantes Marc Anthony y Jennifer López, y el beisbolista Alex Rodríguez, indica la nota, anunciaron hoy que se han recaudado más de 35 millones durante el concierto "We Are One Voice: Somos Live!", que agotó sus localidades el día anterior y tuvo su pistoletazo de salida con un Marc Anthony a flor de piel interpretando su icónico tema "Vivir mi vida".



El concierto de ayuda a los damnificados, celebrado el sábado en el estadio del equipo de béisbol de los Marlins, cerca del barrio de La Pequeña Habana de Miami, contó con algunas de las mayores estrellas del mundo del entretenimiento.



Al escenario del estadio abarrotado subieron, entre muchos otros, J Balvin, Nicky Jam, Prince Royce, Alejandro Sanz, Camila, Romeo Santos, Gente de Zona y Daddy Yankee, este último responsable de un energético mix de sus emblemáticas "Despacito" y "Gasolina".



A su vez, desde los estudios de NBC en Los Ángeles aportaron su apoyo Jennifer López, Demi Lovato, Maroon 5, Ricky Martin, Maxwell, Gwen Stefani, Stevie Wonder, Chris Martin, Mary J. Blige y Andra Day, entre otros.



"Estamos aquí para recaudar voces, espíritus y dinero para ayudar", dijo este sábado Jennifer López, desde Los Ángeles, frente a una fila de celebridades que contestaban el teléfono de los donantes, entre quienes se pudo ver a Ellen Degeneres, Wilmer Valderrama, Zoe Valdés, Jamie Foxx, Ted Danson, Debra Messing y Kim Kardashian.



El especial, que se convirtió en tendencia en Estados Unidos en la red social Twitter, hizo que por primera vez las dos principales cadenas hispanas de televisión en Estados Unidos, Telemundo y Univision, se unieran en una transmisión en vivo, a la que se sumó la NBC y más de una docena de canales de cable y radios digitales.



Canales como America TV, Azteca América Network, Bloomberg Television, Univisión Radio TR3S, y MTV Latin America, entre una decena más, emitieron las primeras dos horas de la transmisión.



Luego, durante la tercera hora los diferentes canales de MTV, VH1, BET, y NICK at NITE se unieron para transmitir en inglés, con UniMás simultáneamente en español.



El concierto benéfico, adicionalmente, se transmitió en vivo por Facebook, donde los fanáticos pudieron contribuir usando los botones de donación en Facebook Live y YouTube puestas bajo el hashtag #SomosUnaVoz, que se convirtió en trending topic en Twitter en Estados Unidos y mundialmente, indica el comunicado.



La teletón abrió con estremecedoras imágenes de la devastación causada por los terremotos en México, así como los huracanes Harvey, Irma y María en el sur de Estados Unidos, Puerto Rico y otras zonas del Caribe, acompañadas de testimonios de algunos damnificados.



La recaudación del teletón y del concierto, liderados por Marc Anthony, Jennifer López, y Alex Rodríguez, se destinará a los afectados por los desastres naturales en Puerto Rico, México y el Caribe, en concreto para repartir alimentos y medicina, construir refugios o proporcionar energía eléctrica y comunicaciones a las áreas afectadas por la reciente devastación sobre todo las rurales.



De acuerdo con los organizadores, toda la ayuda será canalizada a través de las organizaciones Feeding America, Save the Children, Habitat for Humanity, Unidos for Puerto Rico, United Way, American Red Cross, Hurricane Maria Community Fund, Hispanic Federation, UNIDOS Fund y Unicef.



La campaña de Somos Una Voz, un fondo de servicios benéficos del Entertainment Industry Foundation (EIF), sigue recibiendo donaciones en sus páginas en Internet en inglés y español y a través de mensajes de texto al 50555.