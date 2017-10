Estrellas internacionales a concierto benéfico "SOMOS Live!"

Marc Anthony, Camila, Gente de Zona, Nicky Jam, DJ Khaled, Prince Royce, Romeo Santos, Alejandro Sanz y Daddy Yankee formarán parte del concierto "SOMOS Live!", a beneficio de los damnificados por los recientes desastres naturales en Puerto Rico, México y Estados Unidos.

Somos Una Voz, una coalición de artistas liderada por Marc Anthony y Jennifer López, anunció el viernes la lista de los primeros artistas confirmados para el espectáculo del sábado 14 de octubre, que se transmitirá en vivo desde el Marlins Park en Miami a partir de las 7 pm (0000 GMT del domingo).

Participarán además, desde Los Ángeles, Jennifer López y Alex Rodríguez, Selena Gómez, Ricky Martin, Demi Lovato, Adam Levine, Jamie Foxx, Jessica Alba, Sofía Vergara, Channing Tatum, Gina Rodríguez, Paris Jackson y Kim Kardashian, entre otras celebridades.

Los ingresos recaudados serán distribuidos entre la Cruz Roja Americana, Feeding America, Habitat for Humanity International, Save the Children Federation, US Fund for UNICEF y United Way of Miami-Dade, se informó en un comunicado.

Los boletos pueden adquirirse a través de marlins.com/SOMOS