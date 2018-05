Estreno de 'La vuelta a Rusia en 80 risas' cambia programación de Caracol

Con la llegada del Desafío Súper Humanos este lunes, también llega otro estreno a Caracol Televisión que dio de qué hablar con su primera temporada: La Vuelta a Rusia en 80 Risas.

A partir de las 10 de la noche los colombianos volverán a viajar por el mundo y esta vez recorrerán Rusia a propósito del Mundial 2018, por lo que ‘Sin tetas sí hay paraíso’ cede su lugar por pocos días para que Lokillo, Boyacoman, Jeringa y Don Jediondo junto a las encantadoras Laura Tobón, Greeicy Rendón, Melina Ramírez y Jessica Cediel, acompañen a los televidentes a darle la vuelta a Rusia.

Luego de pasar por Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Francia y España, la siguiente parada será Rusia, el país más grande del mundo donde se realizará, dentro de muy poco, la Copa Mundial de la FIFA 2018. Allí llegarán estos cuatro comediantes con sus hermosas acompañantes para vivir las tradiciones rusas, pero también para compartir un poco de la cultura colombiana.



“Queremos acercar a los colombianos al país sede del Mundial, para que se familiaricen con las costumbres, gastronomía y los lugares más representativos de Rusia. Será muy interesante que conozcan un país a través de nosotros y del humor”, aseguró Melina Ramírez.

Jessica Cediel por su parte, contó sus expectativas con esta nueva Vuelta a Rusia en 80 Risas: “Expectativas todas. He escuchado que la gente tiene un carácter fuerte, pero yo creo que los latinos llegamos con nuestra alegría y nuestro calor a animar cualquier ambiente, entonces vamos con toda la energía que llevamos desde Colombia”.

En esta oportunidad, Santiago Rodríguez nuevamente será el capitán de vuelo. El bogotano será el encargado de conducir este viaje a 11 sedes del Mundial. Además, los llevará a conocer algunos lugares emblemáticos de este gran país.

Lokillo, confiesa cuál es el lugar que quisiera visitar en Rusia: “Me gustaría conocer La Plaza Roja. Sin embargo, me parece importante conocer el aeropuerto de allá para devolverme a Colombia (risas)”.

Por su parte, Laura Tobón tiene otro lugar en mente para visitar “Ojalá pudiéramos conocer Moscú, es un lugar lleno de historia que siempre ha llamado mi atención”.

Todos están a la espera de quien será su acompañante en esta aventura. Al regresar, cada humorista realizará un divertido stand up comedy donde compartirán su inolvidable experiencia.

Greeicy Rendón asegura que se siente un poco inquieta por no saber quién será el humorista que la acompañará en este viaje. “Me gustaría viajar con Lokillo porque ya tenemos confianza y hay mucha química musical, pero la verdad con cualquiera seré feliz y lo disfrutaré”.



Boyacoman saldrá de su tierra a explorar un país lleno de historia y encantos. “Me parece chévere que la gente pueda conocer, gracias a este proyecto, un poco de lo que es Rusia y más previo al Mundial. Además, es mejor que no se lo pierdan porque si no, van a decir que yo dañé todo (risas)”.



Por supuesto, Don Jediondo ha venido planeando arduamente esta nueva vuelta: “Me he preparado de una manera intensa previendo que nos va a tocar aguantar mucho frío allá. Llevo varias gabardinas boyacenses más conocidas como ruanas de lana virgen. También hice ejercicio subiendo el codo y moviendo la mandíbula, o sea, comiendo longaniza y bebiendo chicha (risas)”.

En La Vuelta A Rusia en 80 Risas se desconoce todo lo que estos nueve viajeros vivirán, pero todos coinciden en decir que ha llegado el momento de conocer el país más extenso, mágico y encantador del mundo.