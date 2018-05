Fuertes críticas a Eva Rey por 'candente' entrevista a Sergio Fajardo

“Lanzada”, así llamaron usuarios en redes sociales a Eva Rey luego de su entrevista con el candidato a la presidencia Sergio Fajardo, a quien ella misma catalogó como “el más guapo de todos”.

La periodista habló con Fajardo en la emisión del programa ‘SinEVAsivas’ donde tocaron varios temas entre esos “los calzoncillos del político”.

Todo comenzó con la pregunta: ¿Calzoncillo largo o corto? No me puedo resistir”, dijo Eva, tratando de romper el hielo con el candidato y hacer el momento ameno, pues confesó que este la tenía intimidada.

El interrogante no fue respondido por Sergio, quien prefirió decir que “lo que tiene, lo lleva bien puesto”.

Luego hablaron de Esperanza Gómez y Greeicy Rendón, actrices de las que el aspirante dijo no conocer en persona pero que sí había oído hablar de ellas.

“No la conozco, pero sí he oído hablar de ella, no la he visto (Esperanza Gómez). Vi una, que me mostraron el otro día, una actriz que se llama Greeicy”, comentó entre risas Fajardo.

Así transcurrió la conversación hasta que llegaron al punto en el que Eva le dijo al candidato: “Ah la cantante de reggaetón. La de ‘somos amantes’. Que era lo que yo quería hacer contigo, pero como no me dejas. No me das permiso porque eres tan serio y no me dejas penetrar en este muro que me has puesto”.

A lo que Fajardo sin pena contestó: “Todo muro se puede derrumbar” y finalmente la presentadora termina diciendo: “Tranquilo. Yo sigo golpeando. No creas”.

Este incómodo, pero divertido momento que se dio durante la emisión del programa ‘SinEVAsivas’ del canal RCN, fue rechazado por internautas que criticaron el comportamiento de la presentadora, que en todo momento se mostró atraída por el candidato presidencial.

Aquí un pedazo de la candente entrevista.