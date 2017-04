Ex actriz porno afirmó que es 'VIH positivo', tuvo un motivo para hacerlo

Una de las actrices más reconocidas del cine porno, Mia Khalifa, preocupó a sus seguidores por unas horas, luego de publicar a través de su Twitter que “es VIH positivo”. El motivo fue criticado por sus fanáticos.

Aunque Mia se retiró en 2014 de la industria para adultos para ser comentarista deportiva, sus fanáticos la recuerdan por su espectacular figura y hermoso rostro, por lo que el mensaje causó un gran revuelo en internet.

Al parecer, la ex actriz quiso bromear un rato con el anuncio de la noticia para acabar con los rumores de personas que ingresan a su perfil solo a escribir comentarios negativos, dañando su imagen.

Tras una investigación de sus fieles seguidores llegaron a la conclusión de que Khalifa usó una frase del popular programa de MTV, 'South Park', provocando indignación entre los usuarios quienes le pidieron a la ex actriz que no hiciera esos chistes de mal gusto.

"I'm not just sure, I'm HIV positive", fue el mensaje que escribió la comentarista deportiva en su Twitter, tomándolo de Cartman, uno de los personajes de la serie animada.

Este es el episodio de 'South Park' donde Cartman dice la frase con la que Mia generó polémica en redes.