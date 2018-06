Expareja de la Crespa asegura que también fue víctima de maltrato

El idilio de amor entre la Crespa Martínez y Raúl Fabio Huffington pasó de ser un cuento de hadas a una relación tormentosa.

Así lo ha manifestado en los últimos días Cindy Martínez, más conocida como la 'Crespa', quien compartió una serie de videos en su cuenta de Instagram, donde informó de la denuncia formal que interpuso ante la Fiscalía y Comisaría a su ex pareja, Raúl Fabio, por amenazas y maltrato.

En el clip la Crespa cuenta haber hecho las cosas de la manera más legal y por eso acudió a la ley, para exigir protección, ya que siente temor por su seguridad dada las diferentes actuaciones que ha tenido su expareja, donde además atenta contra su integridad. Lea aquí: 'Crespa' Martínez denuncia a su expareja por maltrato y teme por su seguridad

Ante estas acusaciones, Raúl Fabio Huffington desmintió a la también modelo y aseguró que sí le escribió varios mensajes porque estaba dolido, pero un día decidió no hacerlo más y se alejó de ella. Le puede interesar: Esto dijo ex de 'Crespa' Martínez sobre acusaciones de maltrato en su contra

Lo nuevo de este escándalo es que el empresario sanandresano no aguantó más y publicó en Instagram varios capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con ella, con las que pretende demostrar que la Crespa también lo agredió verbalmente en diferentes ocasiones.

“Ambos tuvimos un gran error en la relación que no se los recomiendo a ninguno, decirse el pasado, pues siempre será un fantasma que los persigue. Ambos éramos muy inseguros y celosos, por miedo a que el otro lo lastimara y perder esto que tanto queríamos para toda la vida. Pero como muestran estos chats q lastimosamente no quiero mostrar pero me toca para limpiar mi nombre, ella era demasiado celosa e insegura, y sin motivos...”, escribió en uno de sus post.

Además, publicó una imagen en la que aparece con una lesión en el labio y, según él, habría sido ocasionado por ella.

“Me pegó un cabezazo y cachetadas en público el 7 de agosto de 2017; y luego al tratar de calmarla con un beso casi me arranca el labio de un mordisco donde no me soltaba, en este caso ni en ninguno de sus escenas de celos le respondí levantándole la mano. #niunamas”, dijo.

Finalmente, Huffington dio a conocer una querella que entabló contra la Crespa por los delitos de injuria y calumnia.

Habría otra víctima

Tras la denuncia de la Crespa Martínez, se conoció que otra expareja de Raúl Huffington lo denunció en el 2014 por la misma situación.

"Si algo me pasa es culpa de Raúl Huffington. A él le encanta andar amenazando a la gente". Pobre patético", escibió en Facebook la mujer que aprece como Sammia Suárez.