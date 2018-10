Exprotagonista de Novela confesó que fue víctima de maltrato psicológico

Luego de que hace varias semanas Eileen Moreno reveló que había sido víctima de agresión por parte de su ex novio, Alejandro García. Ahora, varios casos han salido a la luz pública, pero solo hasta hoy un ex protagonista decidió contar su caso. (Lea aquí: Eileen Moreno reveló nuevos detalles de su agresión por parte de su pareja)

Se trata de Edwin Garrido quien confesó al programa ‘Lo sé todo’ de Canal Uno, que por un tiempo sufrió de maltrato psicológico por parte de tres de sus ex novias.

“Una vez tuve una novia que me dijo que estaba embarazada, pero las pruebas eran falsas. A mí me dio diarrea durante 3 semanas”, manifestó, dejando claro que el maltrato no solo se da en mujeres sino también en hombres tanto verbal como físicamente.

Otra de ellas varias veces lo llamó para amenazarlo con autolesionarse, pues él vivía en Bogotá y ella en otra ciudad, por lo que le enviaba fotos afirmando que se cortaría las venas. Sin embargo, al pasar del tiempo cuando se volvieron a ver, ella le confesó que todo fue un montaje con maquillaje.

“Ella me respondió que era maquillaje y que lo hizo para que volviéramos”, aseguró.

Finalmente, la última de ellas le dijo que se golpearía ella misma para luego culparlo de sus agresiones y denunciarlo.

Estos 3 casos en ese momento marcaron la vida de Edwin, pues afectaron su integridad y su tranquilidad, la cual pudo recobrar después de varios meses.

Garrido es recordado por su participación en Protagonistas de Novela, reality de RCN, y porque actualmente es uno de los entrenadores más buscados de la farándula nacional.

