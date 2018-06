Exprotagonista se arrepiente de cirugía que le dejó la cola de 'tamaño familiar'

La exprotagonista, Manuela Gómez Franco, en medio de una entrevista al programa 'Lo sé todo' del Canal Uno, detalló cómo su sueño de tener un poco más de cola, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza.

La paisa contó que deseaba tener un poco más de cola y por eso se sometió a una cirugía, sin embargo, los resultados no fueron lo que esperaba, pues una vez salió de la operación se dio cuenta que le habían quedado demasiado grandes.

"Yo dije, quiero un poquito de nalga, de pompis, pero un poquito. Y, bueno, me pusieron una nalga tamaño familiar, que no era lo que yo quería”, comentó Manuela en la entrevista.

Ante lo sucedido la exprotagonista le preguntó a la médica qué pasaría, pero sus palabras fueron alentadoras ya que le dijo que no le quedarían así, pero según Manuela todo fue una mentira.

“La doctora me dijo: ‘No te preocupes que eso es una lipotransferencia y como es grasa eso se reabsorbe en la nalga’. Todavía sigo esperando que se me absorba en la nalga esta vaina, porque esa vaina nunca se desapareció”, contó Manuela.

El difícil momento la hizo recurrir a otros especialistas para que le dieran alguna solución, pero el panorama no parecía nada alentador para la paisa, pues al parecer tendría que acostumbrarse a su nueva cola, ya que extraerle grasa, que era lo que deseaba, dejaría sus nalgas caídas.

“Estaba feliz, me arrepiento, literal. Y no, no se puede porque al sacar la grasa se me va a caer. Entonces, dije: ‘Yo me adapto a ellas, déjemelas ahí tranquilitas, ¡ya qué!”, mencionó.

No cabe duda que la situación dejó a la exprotagonista arrepentida por haberse sometido a una operación para aumentar un poco sus glúteos, pese al mal rato, en su cuenta de Instagram sigue luciendo su cuerpo sin importarle lo que digan de su figura.