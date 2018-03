Exrapero Craig Mack muere a los 47 años

El exrapero Craig Mack, más conocido por el éxito de 1994 "Flava in Ya Ear", falleció. Tenía 47 años.

Mack murió de causas naturales el lunes alrededor de las 9 p.m. en su casa en Walterboro, Carolina del Sur, dijo el forense del condado de Colleton Richard Harvey.

El músico nacido en Long Island, Nueva York fue una vez parte del sello de Diddy Bad Boy Entertainment, que lanzó su primer álbum, "Project: Funk da World". El disco incluyó el tema "Flava in Ya Ear", que se certificó platino y fue nominado a un Grammy. Su siguiente sencillo, "Get Down", se certificó oro.

Mack lanzó un segundo álbum en 1997, "Operation: Get Down", pero dejó la industria de la música y dedicó su vida a la religión.

DJ Scratch dijo en Instagram que Mack llegó a encargarse del montaje y desmontaje de su tocadiscos.