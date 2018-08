Familiares de Britney Spears preocupados por pérdida de memoria de la cantante

Preocupados. Así están por estos días los familiares y fans de Britney Spears porque, al parecer, la cantante estaría sufriendo pérdida de memoria.

La noticia fue difundida por The National Enquirer, que afirmó que una fuente cercana a la ‘Princesita del pop’ reveló detalles de la aparente falla en la memoria de esta.

"La mente de Spears se ha quedado en blanco, lo que ha despertado grandes preocupaciones”, contó la fuente.

Agregó que "Britney está olvidando cosas a un ritmo alarmante y es muy preocupante para sus amigos y familiares, pues no puede recordar ni siquiera las cosas más simples, como dónde está actuando y los nombres de las personas”.

Hasta el momento la artista no se ha pronunciado al respecto, pero se rumora que de seguir así no podría continuar con su gira, pues una persona con ese tipo de problemas no debería llevar una vida tan agitada como la que tiene la cantante.

"Esta gira, con todos los viajes a lugares extraños y hoteles nuevos cada dos noches, no es bueno para alguien con sus problemas de salud mental”, dijo The National Enquirer.

Actualmente, la artista disfruta de su carrera y de su idilio de amor junto a su novio Sam Ashgari, a quien presume en redes sociales.