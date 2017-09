Familiares de Martín Elías reaccionan tras su nominación a los Latin Grammy 2017

Gratitud, alegría y emoción. Son algunos de los sentimientos que demostraron en redes algunos familiares de Martín Elías, artista vallenato que falleció el pasado 14 de abril, tras conocer su nominación al Grammy Latino 2017 por su álbum “Sin Límites”. (Leer aquí: Estos son los colombianos nominados a los premios Latin Grammy 2017)

Dayana Jaimes, esposa, “Pichón Jr”, amigo, y Martincito, hijo del recordado cantante, expresaron su felicidad a través de mensajes en Instagram en los que agradecían el apoyo y cariño que seguidores le tienen a Martín y a toda su carrera musical, que dejó un legado entre sus fanáticos y en todo el folclor vallenato.

La primera en publicar fue Dayana, quien con una larga y sentida carta manifestó la nostalgia y a la vez orgullo de que hoy su esposo haga parte del listado de los anhelados premios.

“Te vi anhelar tantos triunfos en tu vida profesional que jamás te imaginaste que Dios con su amor y bondad te concedería cada uno de ellos. Fuiste testimonio de las obras del Señor, de su misericordia que siempre te acompaño y estuvo contigo hasta el último día de tu vida. Me llena de nostalgia esta nominación, que jamás te imaginaste porque con la primera pensaste que tal vez no te volvían a nominar, te sentí llorar cuando me llamaste a decirme que no te lo habías ganado y te dije que para mí ya era un ganador con la nominación”, comienza diciendo Jaimes.

Agregó que "aunque no sea el mismo artista el que reciba la noticia de su nominación, toda su familia recoge los frutos de su esfuerzo, amor, y sencillez". Así sigue con sus palabras y recordando varios de los momentos de la vida personal y artística del Gran Martín Elías.

Por otro lado, Rafael Rico, el popular “Pichón Jr”, quien fue asistente y amigo personal del cantante, no dudó en publicar un mensaje expresando su orgullo.

“Naciste para ser grande y orgullo de todos nosotros. A tus 27 años dos nominaciones a Grammy, discos de platino, oro, premios Nuestra Tierra, Luna, reconocimientos, etc. Pero ante todo la bendición de Dios y el cariño de un público que te quiso y te sigue queriendo, una familia hermosa, tus hijos, te hizo hijo en la tierra del más grande en el vallenato, Diomedes Diaz”, escribió Rico.

Finalmente y el que más ha sido halagado en las redes sociales ha sido Martincito, hijo del artista vallenato, quien a través de un video agradeció a los seguidores de su padre esta nominación y la confianza que siempre depositaron en él.

“Gracias Dios por esta felicidad para mi papá, a todos. A mi tío Santos, a la morenaza de mi corazón, Patricia Acosta, gracias a ti rola porque eres el mejor acordeonero y persona. Todos los quiero mucho y por su apoyo y cariño. Mi papá vive con su música”, mencionó Martín Elías Junior.

Cabe recordar que estos premios, que se realizarán el próximo 16 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, incluyen en su listado a 22 cantantes colombianos.

El artista de música urbana Maluma, lidera la lista de nominaciones colombianas con siete menciones, seguido por Shakira con seis y Juanes con cinco.