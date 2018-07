Siete famosos que reconocieron su adicción a las drogas y el alcohol

El mundo del arte y la fama lamentablemente está ligado a las drogas, alcohol y otras sustancias. Lidiar con el estrés, conciertos, seguidores, lujos y otras calamidades lleva a las estrellas a cometer actos negativos que traen consigo consecuencias lamentables.

Ayer la cantante estadounidense Demi Lovato fue hospitalizada por una sobredosis de heroína. La información fue difundida por el portal TMZ, el cual afirmó que la artista tuvo que ser llevada de urgencias a un hospital de Los Ángeles donde permaneció bajo atención médica y actualmente está estable.

La protagonista de la famosa película juvenil de Disney ‘Camp Rock’ reconoció hace semanas que había recaído en la droga. Su problema con las drogas inició a los 17 años, cuando probó cocaína. "La camuflaba en los aviones y en los baños y nadie lo sabía. No era capaz de estar sobria", señaló la celebridad en el documental "Simply Complicated".

Al igual que Demi, otras grandes figuras del espectáculo han reconocido tener vicios destructivos. El Universal te presenta a los famosos que confesaron abiertamente su adicción a las drogas, alcohol y otros fármacos.

1. Lady Gaga: La cantante confesó en 2013, en el programa 'Elvis Duran and The Z100', que fumaba marihuana para lidiar con los cambios mentales y físicos de su carrera. La excéntrica indicó que fumaba entre 15 y 20 cigarrillos de marihuana al día, sin tabaco.

2. Zac Efron: El protagonista de High School Musical es otro de los famosos que ha tenido que enfrentar su adicción hacia las drogas y el alcohol. "Es una lucha interminable. Estaba bebiendo mucho; demasiado". "Había hecho películas una tras otra, una tras otra. Estaba exhausto. Algo me hacía falta, como un tipo de vacío que en realidad no podía llenar", explicó Efron en una entrevista a 'The Hollywood Reporter'.

El actor estuvo en rehabilitación en 2013 por su adicción a la cocaína, y después de un tratamiento de cinco meses, logró rehabilitarse por completo.

#fbf beast mode. Una publicación compartida de Zac Efron (@zacefron) el 30 Mar, 2018 a las 10:49 PDT

3. Brad Pitt: El actor de Hollywood reveló en 2016 que su adicción por el alcohol fue una de las razones para que su matrimonio con Angelina Jolie llegara a su fin. "Bebía demasiado. El alcohol se convirtió en un problema... No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo", dijo a la revista GQ style.

Una publicación compartida de Brad Pitt (@bradpittoriginal) el 3 Jun, 2018 a las 12:15 PDT

4. Lindsay Lohan: La exchica Disney ha dado mucho de qué hablar no sólo por sus problemas de salud sino también por los cambios físicos. En 2010 confesó publicamente que era adicta a la cocaína, somníferos y alcohol. Sus excesos por culpa de la adicción la han llevado a la cárcel por conducir ebria, enfrentarse a la justicia en varias ocasiones y pasar varios años en centros de rehabilitación.

5. Ben Affleck: El actor y director admitió su adicción al alcohol en 2001, semanas después de estrenar la cinta ‘Pearl Harbor’. Para ello, ingresó a un centro especializado para tratar esa adicción. Sin embargo, a finales de 2007, se conoció que volvió a recaer en el alcohol y tuvo que ser nuevamente internado.

6. Drew Barrymore: La actriz vivió su infancia rodeada de drogas y alcohol. Desde muy pequeña alcanzó la fama y no supo sobrellevarla, pues a los 9 años ya fumaba y bebía alcohol. Años más tarde empezó a fumar marihuana e ingerir cocaína, por lo que tuvo que ser ingresada a una clínica de desintoxicación. Ahora, a sus 43 años, se encuentra en la cumbre de su éxito profesional y vive alejada de todas las adicciones.

7. Ed Sheeran: El cantante británico reconoció en el programa ‘Jonathan Ross Show’ que el año sabático que se tomó en 2016 fue en realidad un tiempo para rehabilitarse por su adicción a las drogas. Sheeran indicó que empezó con las drogas “de manera gradual” porque le parecía divertido y lo ayudaba a calmarse.