Maluma es acusado de plagio por fans de reconocida agrupación surcoreana

Lo hicieron a través de redes sociales. Debido a la aparente similitud entre la canción Marinero del colombiano y Thank you de la agrupación surcoreana Got7, los fans del K-Pop acusaron a Maluma de plagiar el éxito de la banda de pop.

Con los numerales #JusticeForGot7 y #PlagioAGot7, varios seguidores de los coreanos aseguran que los acordes de las dos canciones son muy similares.

En las publicaciones, varios tuiteros comparan fragmentos y sus partituras mientras le exigen al cantante de música urbana responder a los reclamos. Otros, por su parte, manifiestan que solo es una coincidencia.

Estas son algunos de los comentarios que reclaman justicia para Got 7:

La polémica comenzó hace varios días pero vuelve a comentarse pues el periódico El Mundo de España hace referencia a la confesión que hizo Maluma en la que declaraba su gusto por la música coreana K-Pop. Para otros esto es una casualidad y estos son los comentarios que han hecho los defensores del paisa:

#JusticeForGot7 This is the real thing I compare both songs, maybe maluma's song sounds same as Got7's song but it doesn't mean that is plagiarism, both have different tune. So, please don't start a drama #MTVLAKPOPGOT7 @GOT7Official #PremiosMTVMiaw pic.twitter.com/qXNQCMU5V2

— Tess #EyesOnYouInCDMX (@sock_tess) 24 de mayo de 2018