Recordamos a algunas grandes figuras de la cultura y el espectáculo que fallecieron en el 2017.

ENERO

Ricardo Piglia, 75. Autor de obras como "Respiración artificial" y "Plata quemada" y uno de los escritores argentinos más reconocidos de las últimas décadas. 6 de enero.

Horacio Guarany, 91. Uno de los más emblemáticos compositores y e intérpretes argentinos de folclore. 13 de enero.

William Peter Blatty, 89. Novelista y cineasta, autor de "El exorcista". 12 de enero.

Miguel Ferrer, 61. Actor de series de TV como "NCIS: Los Angeles" y "Crossing Jordan". 19 de enero.

Bimba Bosé, 41. Modelo, actriz y cantante española. 23 de enero.

Mary Tyler Moore, 80. Actriz del "Dick van Dyke Show" y del "Mary Tyler Moore Show", y de la película "Ordinary People" (Gente corriente). 25 de enero.

John Hurt, 77. Actor británico postulado dos veces al Oscar. 27 de enero.

Emmanuelle Riva, 89. Actriz francesa nominada a un Oscar en 2013 por su trabajo en la película "Amour". 27 de enero.

John Wetton, 67. Cantante y bajista del grupo de rock Asia. 31 de enero.

FEBRERO

Eusebio Ruvalcaba, 65. Escritor mexicano de la novela "Un hilito de sangre", llevada al cine en 1995. 7 de febrero.

Al Jarreau, 76. Músico de jazz que incursionó en otros géneros. 12 de febrero.

Sofía Ímber, 92. Transformó un garaje en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y fue una de las periodistas más influyentes de Venezuela. 20 de febrero.

Bill Paxton, 61. Prolífico actor de películas como "Apolo 13" y "Titanic". 25 de febrero, de complicaciones relacionadas con una operación.

MARZO

Miriam Colón, 80. Actriz pionera del teatro hispano de Nueva York, estuvo en películas junto a Marlon Brando y Al Pacino. 3 de marzo.

Howard Hodgkin, 84. Pintor británico que fusionó el arte abstracto con la gloriosa belleza de la naturaleza. 9 de marzo.

Robert James Waller, 77. Autor de la exitosa novela "Los puentes del condado de Madison", llevada al cine en un filme protagonizado por Meryl Streep y Clint Eastwood. 10 de marzo.

Ángel Parra, 73. Cantautor y representante de la canción popular chilena, hijo de Violeta Parra. 11 de marzo.

Derek Walcott, 87. Poeta caribeño ganador del Premio Nobel. 17 de marzo.

Chuck Berry, 90. Idolatrado guitarrista de rock, recordado por clásicos como "Johnny B. Goode", "Sweet Little Sixteen" y "Roll Over Beethoven". 18 de marzo.

James Rosenquist, 83 años. Pintor estadounidense y figura clave del movimiento del pop art. 31 de marzo.

ABRIL

Yevgeny Yevtushenko, 84 años. Laureado poeta ruso cuya obra se centró en las atrocidades de la guerra. 1 de abril.

Don Rickles, 90. Comediante famoso por su humor irreverente. 6 de abril.

Ramón Valdiosera, 98. Artista mexicano multidisciplinario que transitó con éxito terrenos como la historieta, el diseño de modas, la ilustración, el cine y hasta las corridas de toros. 11 de abril.

J. Geils, 71. Fundador de la J. Geils Band, que produjo algunos de los grandes hits de principios de los 80, como "Love Stinks", "Freeze Frame" y "Centerfold". 11 de abril.

Jonathan Demme, 73. Director de dos películas ganadoras del Oscar, "The Silence of the Lambs" ("El silencio de los inocentes") y "Philadelphia" ("Filadelfia"). 26 de abril.

MAYO

Michael Parks, 77. Prolífico actor de carácter favorito de Quentin Tarantino y Kevin Smith. 9 de mayo.

Chris Cornell, 52 años. Vocalista de las bandas de rock Soundgarden y Audioslave. 18 de mayo.

Roger Moore, 89. Actor de la serie "El santo" y de siete entregas de James Bond. 23 de mayo.

Gregg Allman, 69. Músico legendario de la Allman Brothers Band. 27 de mayo, de un cancer.

JUNIO

Juan Goytisolo, 86. Novelista español conocido por sus obras experimentales y ensayos políticos. 4 de junio.

Roger Smith, 84. Actor de la serie televisiva "77 Sunset Strip". 4 de junio.

Adam West, 88. Actor, protagonista de la serie de TV "Batman". 9 de junio.

John G. Avildsen, 81. Director de los éxitos cinematográficos "Rocky" y "The Karate Kid". 16 de junio.

Michael Nyqvist, 56. Actor sueco que protagonizó la cinta original de "Los hombres que no amaban a las mujeres" e interpretó a villanos en Hollywood en películas como "John Wick". 27 de junio.

Michael Bond, 91. Escritor británico creador del emblemático oso Paddington. 27 de junio.

JULIO

José Luis Cuevas, 83 años. Artista plástico mexicano, pintor de la ruptura, creador de La Giganta. 3 de julio.

Martin Landau, 89. Actor de "Misión Imposible" que luego se dedicó al cine y ganó un Oscar hacienda el papel de Bela Lugosi en "Ed Woods". 15 de Julio.

George Romero, 77. Padre del cine zombi gracias a la emblemática "Night of the Living Dead" ("La noche de los muertos vivientes"). 16 de julio.

Chester Bennington, 41. Vocalista de la banda de rock Linkin Park. 20 de julio.

John Heard, 71. Actor conocido por su papel de papá en "Home Alone" ("Mi pobre angelito"). 21 de julio.

Sam Shepard, 73. Autor, actor y dramaturgo galardonado con un premio Pulitzer. 27 de julio.

Jeanne Moreau, 89. Actriz de la nueva ola francesa, protagonista de "Jules y Jim", de Francois Truffaut, y quien trabajó con grandes directores a lo largo de una prolongada carrera. 31 de Julio.

AGOSTO

Robert Hardy, 91. Veterano actor británico que interpretó al ministro de magia Cornelius Fudge en las películas de "Harry Potter". 3 de agosto.

Haruo Nakajima, 88. Actor japonés que interpretó al Godzilla original en 1954. 7 de agosto.

Eduardo del Río, 83. Crítico caricaturista mexicano conocido como "Rius". 8 de agosto.

Glen Campbell, 81. Astro de la música country que interpretó éxitos como "Rhinestone Cowboy" y "Wichita Lineman". 8 de agosto.

Jerry Lewis, 91. Ícono de la comedia conocido tanto por sus teletones benéficos como por sus éxitos del cine. 20 de agosto.

Bernard Pomerance, 76. Dramaturgo conocido por la laureada obra "El hombre elefante". 26 de agosto.

Richard Anderson, 91. Actor de series como "El hombre de los seis millones de dólares" y "La mujer biónica". 31 de agosto.

SEPTIEMBRE

Walter Becker, 67. Cofundador del grupo de rock Steely Dan, que produjo hits como "Reelin' In the Years", "Rikki Don't Lose that Number" y "Deacon Blues". 3 de septiembre.

John Ashbery, 90. Escritor que elevó la poesía estadounidense a nuevos niveles. 3 de septiembre.

Hugh M. Hefner, 91. Fundador de la revista y del emporio de Playboy. 27 de septiembre.

OCTUBRE

Evangelina Elizondo, 88. Actriz mexicana que hizo la voz de Cenicienta y apareció en cintas como "Un paseo por las nubes" y "Las locuras de Tin Tan". 2 de octubre.

Tom Petty, 66. Astro del rock, que dejó hits clásicos "Free Fallin", "Refugee" y "American Girl". 2 de octubre.

Fernando de Szyszlo, 92. Pintor peruano considerado uno de los artistas abstractos más importantes de Latinoamérica. 9 de octubre.

Jean Rochefort, 87. Prolífico actor, venerado por el público de Francia. 9 de octubre.

Federico Luppi, 81. Actor argentino que protagonizó películas tan memorables como "La Patagonia rebelde" y "Plata dulce" y, más recientemente, "El laberinto del fauno". 20 de octubre.

Fats Domino, 89. Pianista pionero del rock, que nunca dejó de ser fiel a la tradición musical de Nueva Orleáns. 24 de octubre.

Daniel Viglietti, 78. Referente del canto popular uruguayo y de la canción de protesta de la izquierda latinoamericana. 30 de octubre.

NOVIEMBRE

María Martha Serra Lima, 72. Cantante melódica argentina que llevó la música romántica en español hasta Estados Unidos y España. 2 de noviembre.

Malcolm Young, 64. Guitarra, cofundador y motor de la banda de rock pesado AC/DC. 18 de noviembre.

David Cassidy, 67. El actor y cantante que protagonizó la popular serie de los 70 "La Familia Partridge". 21 de noviembre.

DICIEMBRE

Johnny Hallyday, 74. El astro de rock más grande que produjo Francia. 6 de diciembre.

Kim Jong-hyun, 27. El cantante surcoreano murió en un aparente caso de suicidio.