Fiscalía acusa a conductor de Martín Elías de homicidio culposo

El próximo 31 de octubre se realizará en Sincelejo, ante un juez de garantías, la audiencia de imputación de cargos a Armando 'Mando' Quintero, conductor del vehículo en el que falleció el cantante Martín Elías.

Según se conoció, Armando deberá responder por homicidio culposo, en concurso con lesiones personales culposas.

Tras la partida del intérprete de 'Abrete', la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar para establecer científicamente lo que realmente ocurrió y si existen o no responsabilidades penales en el renombrado caso de la muerte del artista de 26 años.

Lea aquí: Hasta 9 años de cárcel podría enfrentar el conductor de Martín Elías

Según las autoridades de tránsito de Sucre, el percance obedeció a dos causas principales. Primero, a que al parecer un motociclista se atravesó de forma imprudente la vía (la carretera que de Sincelejo conduce a Coveñas) y por esquivarlo el conductor de la camioneta del artista perdió el control y se volcó.

La otra causa es el exceso de velocidad y el mal estado de la vía.

Por su parte, el pasado 18 de abril Quintero desmintió en Noticias Caracol que él fuera manejando a 220 kilómetros por hora como se había afirmado.

“Una persona consciente, que lo espera su familia en su hogar, madura y responsable que ya ha circulado por esa vía -yo muchas veces la he cogido y he visto que es de muchos baches, mucho hundimiento en la carretera- no puede andar… a 220 kilómetros por hora. Eso es negativo. (Íbamos) A 120 kilómetros”, insistió ‘Mando’ Quintero.

Le puede interesar: En firme investigación por caso de Martín Elías

Recientemente, de acuerdo con información extraoficial de Noticias Uno, el conductor tiene una nueva versión para defenderse.

En el camino hacia Cartagena, Quintero, debido al pésimo estado de las vías, llevaba el carro por toda la mitad de la carretera y no por el carril que le corresponde, lo cual no fue bien visto por Martín Elías, quien jaló el timón de forma brusca, causando que el conductor perdiera el control del vehículo, indicó el noticiero.

La muerte del hijo del Cacique ocurrió el 14 de abril, en la vía que comunica a los municipios de Toluviejo y San Onofre, en jurisdicción de este último municipio.