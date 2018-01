"Fiscalía retuvo y destruyó evidencia clave": Abogados de Cosby

Los abogados de Bill Cosby acusaron a los fiscales de retener y destruir evidencia que habría ayudado al comediante de 80 años a defenderse ante cargos de que drogó y abusó sexualmente de una mujer en su casa en un suburbio de Filadelfia en 2004.

Los abogados de Cosby dijeron el jueves en documentos judiciales que los fiscales esperaron hasta la semana pasada para decirles sobre una entrevista del año pasado con una excolega de la Universidad de Temple quien dijo que Andrea Constand le contó que no fue abusada pero que podría inventar acusaciones para demandar y obtener dinero.



Los abogados se enteraron de la entrevista con Marguerite Jackson por un fiscal durante una conferencia telefónica el 17 de enero. Los detectives destruyeron las notas que tomaron de la entrevista, la cual fue realizada antes del primer juicio a Cosby que terminó en junio sin que el jurado pudiera llegar a un veredicto, dijeron los abogados.



Ahora los abogados de Cosby han pedido al juez que desestime el caso antes de que los fiscales tengan otra oportunidad de enjuiciarlo en abril, pues señalan que sus acciones han impedido que Cosby "tenga cualquier derecho a un juicio justo".



La oficina del fiscal de distrito del condado de Montgomery dijo que había imprecisiones en los documentos presentados por los abogados de Cosby y que los fiscales estarán respondiendo en sus propios documentos en los próximos 10 días.



Uno de los abogados de Cosby, Sam Silver, dijo el viernes que se retiraba del caso. Rechazó hablar sobre su salida.



El juez Steven O'Neill impidió que los abogados de Cosby convocaran a Jackson como testigo en el primer juicio de Cosby, pues determinó que el testimonio de la mujer sería inválido después de que Constand afirmó que no la conocía. O'Neill también se hará cargo del segundo juicio a Cosby.



El vocero de Cosby, Andrew Wyatt, leyó después un comunicado de Jackson a reporteros afuera de la corte. Jackson recordó que Constand le comentó que crearía un caso falso contra "una persona famosa", después de que vieron un reportaje en televisión sobre una celebridad acusada de drogar y abusar sexualmente mujeres.



Jackson dijo que Constand afirmó que algo similar le había pasado a ella. Cuando la presionó, dijo Jackson, Constand se retractó y dijo que ella podría "decir que pasó y presentar cargos, presentar una demanda civil, obtener el dinero, estudiar y comenzar un negocio", dijo Jackson.



De acuerdo con los abogados de Cosby, Jackson dijo al ser entrevistada el año pasado que ella y Constand habían trabajado juntas estrechamente, habían sido amigas y habían compartido habitación de hotel en varias ocasiones.



En sus documentos los abogados de Cosby dijeron que la plática de Jackson con Constand ocurrió en 2003 o 2004. Dijo en su comunicado que fue mientras estaban en un viaje con el equipo femenino de basquetbol de Temple. Constand era la directora de operaciones del equipo.



Los abogados de Cosby criticaron a los fiscales por guardar esos detalles y por no hablar cuando Constand testificó que no la conocía o cuando la defensa trató de persuadir a O'Neill para permitir que Jackson testificara.



La abogada de Constand, Dolores Troiani, ha dicho que Jackson "no está diciendo la verdad".



Jackson dijo a The Associated Press en junio pasado que había hablado con los fiscales y con el equipo legal de Cosby antes del primer juicio al comediante. Jackson mantuvo su versión y señaló que le dijo a Constand que se pusiera en contacto con las autoridades si había sido abusada.



La AP no suele identificar a personas que dicen que son víctimas de abuso sexual a menos que éstas otorguen su permiso, como lo ha hecho Constand.