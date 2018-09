Fraser Campbell, un genio de la coctelería

Fraser Campbell es una de las figuras más importantes en el mundo de la coctelería. Este gran bartender nació en el Reino Unido, y durante todo su vida a estado en Australia y España, donde allí a creado una larga experiencia en este campo.

Campbell más conocido como un genio haciendo cócteles es embajador global de Dewar’s una marca de whisky escocés mezclado con propiedad de Bacardi.

Campbell es un hombre apasionado por mezclar un buen whisky, soda y un par de hielos dentro de un reciente y luego termina por agitarlo muy fuerte, para finalmente brindar buen cóctel. En estos días Campbell se encuentra en nuestra cuidad mostrando lo mejor de DEWAR´S una marca de whisky escocés que llegó a Colombia.

Es así como Fraser durante su visita por Cartagena no solo trae todo su conocimiento sobre el sector de whisky sino también ha llevado a cabo diferentes mezclan con algunos productos e ingredientes colombianos y propios del caribe , como por ejemplo el corozo y el coco. Con estas frutas Fraser ha realizado varios cócteles, ideales para disfrutar en cualquier hora del día.

Este genio confesó que un buen whisky puede transportar a vivir experiencias fascinantes y divertidas, por otra parte señalo que se puede combinar además con un rico plato de comida que de seguro hará vibrar todos los sentidos.

¿ Qué le gusta hacer ademas de brindar un buen trago de whisky o cóctel ?

- Me gusta viajar y conocer culturas, ademas me gusta mucho tocar guitarra.

¿ Por qué visitar Cartagena y no otra ciudad ?

- Nunca había venido al corralito , pero me gusta porque es una ciudad con muchas fiestas, donde las personas les encanta a tomar whisky.

¿ Por qué el gusto por los licores y el área del alcohol ?

-yo crecí rodeado de fabricas de whisky, me fui a vivir a Australia y me di cuenta que cuando olía y probaba un whisky me transportaba con mi país. Por ende decidí que mi vida fuera eso, mostrar a las personas como puede transportar un buen trago whisky.

¿ Qué tal Colombia, como te ha parecido el tema de los cócteles aquí ?

- Me encanta venir a latinoamericana porque las personas son amigables , y me parece interesante como las personas toman whisky acá, eso depende mucho del clima, veo que lo hacen mucho con hielo y otros optan porque sean algo más secos.

¿ Por qué recomendar un whisky ?

- Para mi es un placer enorme recomendar un buen whisky, yo de acuerdo a las experiencias vividas en diferentes países he podido a llegar a conocer y diferenciar un whisky diferente para cada ocasión y sensación.

¿ Con que ingrediente de al cocinan colombiano has trabajado ?

- Es una fruta muy parecida a la uva, se llama corozo, me gusta porque aporta mucho al cóctel, es muy colorido y además agridulce.

¿ Por que optaste por esta fruta agridulce y no por potras del caribe colombiano ?

- Porque donde yo vivo, Reino Unido no se consigue nada parecido a esta y tengo que decir que es muy rica, y colorida como Cartagena.

¿ Cuál es tu whisky favorito ?

- El whisky Harbor , es mi favorito ya que es muy completo y puedo tomarlo a cualquier hora del día.

¿ Un ingrediente que no puede faltar en tus creaciones ?

- El hielo, sin hielo no sé puede hacer un buen cóctel.