Fredy Guarín revela por qué terminó definitivamente con su esposa

Para dejar todo claro y no generar más polémicas, Fredy Guarín, quien actualmente milita en un equipo chino, decidió hablar y dar a conocer las verdaderas razones de su separación con su esposa Andreina Fiallo.

A través de Instagram, el jugador compartió una foto junto a sus hijos y escribió: “Mi familia sufrió una ruptura hace más de 1 año. Éramos una familia que se construyó con muchos desniveles en muchas cosas y aunque todos luchamos para que funcionara, simplemente un día no funcionó más. No éramos las personas para estar juntas, sin embargo volvimos a intentarlo pero definitivamente no funcionó y quiero agradecer a la madre de mis hijos por qué aunque no halla funcionado nuestra relación, siempre será la madre de mis hijos y por eso le debo todo el respeto y aprecio”.

Además aprovechó la oportunidad para darle gracias a Andreina por darle unos hijos que son el pilar de su vida. “También quiero agradecerle por ser cada día el apoyo de mis pequeños.. sé que mis hijos están en una etapa de crecimiento donde es necesario una buena imagen a seguir y ella se ha esmerado mucho en ese trabajo y se lo quiero agradecer. En este momento de mi vida estoy cerrando muchos ciclos y abriendo otros. Estoy feliz por qué por primera vez en mi vida siento que estoy avanzando en tantas cosas que crei que no merecían importancia”.

Aunque no mencionó directamente la relación que tuvo con Sara Uribe, expresó que "no hubo razón externa para finalizar su matrimonio".

Valga resaltar que Sara y Fredy tuvieron una relación amorosa a mediados de noviembre y se dio a conocer cuando en su historia de Instagram, Sara publicó un video cantándole a Freddy al oído la canción de Fonseca ‘Eres mi sueño’, por lo que varios medios aseguraron que la pareja estaba en su mejor momento.

Sin embargo, este idilio no duro mucho, pues unas semanas después La Red de Caracol afirmó que el romance se había terminado y que Fredy habría sido el que le puso punto final para recuperar su matrimonio con Andreina Fiallo y estar nuevamente con sus hijos.