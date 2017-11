Fuente cercana confirmó relación entre Justin Bieber y Selena Gómez

Hace algunos días medios de comunicación y redes sociales se dispararon en comentarios referentes al regreso de Selena Gómez y Justin Bieber, pues a la pareja se le vio muy unida el fin de semana. Sin embargo no se confirmó nada más. (Leer aquí: Justin Bieber y Selena Gómez, juntos nuevamente)

Los rumores crecieron ahora que el cantante Kingston, recordado por la canción ‘Beautiful Girls’ y amigo de Bieber, dijo en entrevista con BBC Radio 1 que la pareja de famosos estaría nuevamente junta. Además confesó que le ha dicho al canadiense que se case con Selena.

“Selena es buena para él y debería casarse con ella”, aseguró Kingston, quien también reveló que la popular pareja estaría en su mejor momento y que siempre le ha dicho a Justin que Gómez es la mujer para él.

El video de la entrevista fue compartido por el medio radial en redes sociales, donde en pocos minutos se ha vuelto tendencia.

Cabe recordar que los rumores comenzaron a partir de la ruptura de la cantante con The Weeknd.

“Ellos lo están pasando genial juntos. Ninguno está viendo a nadie más y ellos parecen felices de dejarlo así por ahora. Pasar tiempo juntos los hace sentir a ambos muy felices”, comentó una fuente a la revista People.

El 2010 fue el año en que Selena Gómez y Justin Bieber comenzaron a salir, pero por problemas internos la relación se terminó y mientras que la artista pasó por un momento difícil con su enfermedad Lupus, el canadiense enfrentó problemas con la justicia.

— TMZ (@TMZ) 30 de octubre de 2017