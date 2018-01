Gaga y Cyrus llevan rosas blancas a los Grammy

Estrellas que incluyeron a Lady Gaga, Miley Cyrus y Ne-Yo portaron rosas blancas el domingo en la alfombra roja de los premios Grammy, en una muestra de solidaridad con los movimientos Time's Up y #MeToo contra la violencia sexual.

Gaga lució un traje con corpiño y leggings de encaje negro, una amplia falda con gran cola del mismo color y el pelo recogido en una trenza con una cinta negra. Llevaba sus emblemáticos zapatos de enorme plataforma: esta vez, botas negras.



Ne-Yo llevaba un saco de terciopelo color mostaza y sombrero negro que complementó con una enorme rosa blanca. Ciryus iba con un entallado traje de pantalón negro con un adorno de cintas y estola sobre los hombros así como tacones transparentes, su único complemento fue una rosa de tamaño natural con todo y tallo que olió coquetamente.



Rick Ross llevó un abrigo de piel negro sobre su esmoquin del mismo color, y unos lentes de sol con montura dorada.



El rapero K. Flay, en un esmoquin con chaqueta negra, optó por llevar un pin de Time's Up en lugar de una flor pero apuntó que todos estos símbolos son expresiones importantes de solidaridad con las mujeres. La compositora Diane Warren, 15 veces nominada, vistió de blanco y negro y eligió su propio símbolo: guantes blancos con la palabra "Girl" escrita en uno y "Power" en otro. "No quise llevar la rosa. Soy una rebelde", dijo.



El dúo The Secret Sisters, que llevó las rosas más grandes, señaló que es hora de que la industria de la música dé un paso adelante y reconozca mejor la violencia sexual.



Quizás fue la vibra neoyorquina - los Grammy no se celebraban en Nueva York desde hace 15 años - lo que llevó a un desfile de hombres a optar por los esmoquin y trajes tradicionales. O quizás el negro, incluyendo algunos diseños brillantes, fue un vestigio de la muestra de solidaridad a las sobrevivientes de acoso y abuso sexual en la reciente entrega de los premios SAG, del Sindicato de Actores de la Pantalla.



Luis Fonsi llegó en un esmoquin negro con chaleco brillante, mientras que Daddy Yankee optó por un look más deportivo, con un traje de dos piezas azul oscuro y camiseta blanca. El cantautor cubano Alex Cuba, con una rosa blanca en la solapa, lució un traje púrpura con corbata del mismo color y camisa blanca, y el rockero colombiano Juanes un esmoquin con camiseta negros.



Muchas mujeres llegaron de negro, en trajes tanto atrevidos como elegantes. La estrella country Reba McEntire fue una de ellas en un vestido tachonado sin mangas de Jovani con adornos plateados, y una rosa blanca en su lugar como un recordatorio para todo el mundo de que debemos "tratar a los otros como queremos que nos traten. Es la regla de oro".



La cantante mexicana Aida Cuevas lució un traje charro negro con bordados de hilo plateado y dorado, mientras que su compatriota Natalia Lafourcade llevaba un vestido del mismo color con transparencias en las mangas y falda.



Joy Villa, siempre provocativa en la alfombra roja, hizo una declaración el año pasado en un vestido con un mensaje a favor del presidente Donald Trump. Este año lució un vestido blanco con el dibujo de un útero de arcoíris con un feto a un lado y llevó una cartera en la que decía "Choose Life" (Elige la vida). También llevó una gran corona en la cabeza.



El trío country Midland - Mark Wystrach, Cameron Duddy y Jess Carson - lucieron grandes sombreros vaqueros, uno de ellos con una colorida pluma que hacía juego con la chaqueta de uno de ellos.