"Garzón sigue viviente porque es irreemplazable": Fernando Gaitán

La gran apuesta del canal RCN para inicios de 2018 será 'Garzón vive', la tan esperada producción basada en la vida y asesinato de Jaime Garzón.

El 15 de enero a las 9:00 de la noche llegará está producción a la pantalla de RCN, tras un largo proceso de investigación, escritura y producción, que tomó más de tres años.

Este homenaje es una idea original de Fernando Gaitán, vicepresidente de producción y contenidos de RCN Televisión, quien siguió de cerca la realización y construcción de cada uno de los momentos y personajes de la serie, la cual fue escrita por Juan Carlos Pérez, después de una investigación que se extendió durante dos años, realizando más de 100 entrevistas con los amigos y familiares más cercanos a Jaime Garzón, quienes narraron con detalles los momentos más importantes de la vida del bogotano, desde su infancia, hasta el día de su muerte.

La dirección estuvo a cargo de Sergio Cabrera y Javier Aristizábal, mientras que la responsabilidad de darle vida a ‘Garzón’ fue para el actor Santiago Alarcón, quien preparó su interpretación durante meses, con el fin de lograr un personaje muy cercano al real.

*LA IDEA ORIGINAL*

Fernando Gaitán confiesa que desde hace muchos años atrás tenía la idea de hacer una serie sobre la vida de Jaime Garzón, quien llevó una vida digna de ser relatada.

Según Gaitán: "Es un proyecto verdaderamente emocionante, porque es lograr llevar a la pantalla la historia de un personaje que fue grande y complejo, pero a la vez, poder llevar un fragmento de la historia del país, muy complejo, en uno de los momentos de mayor violencia en Colombia".

Y agregó: "El momento que Garzón vivió, recoge toda la violencia del país, entre la guerrilla los narcotraficantes, los paramilitares y la corrupción. Toda esa etapa de violencia es la que él muestra al país con humor en una visión rebelde, apolítica e irreverente".

Para esta producción buscó a un experto libretista que sabía que haría una profunda investigación sobre el personaje y su en torno, aunque no imaginó que le tomaría tanto tiempo.

"Un gran reto llevarlo sin caer siempre en la comedia o siempre en la tragedia. Se necesita ese equilibrio entre esos dos polos. A través de Garzón podemos tener una visión de país porque ha subsistido con el tiempo. Si viviera hoy estaría metido de cabeza en las redes sociales. Garzón sigue vigente porque es irreemplazable y es complicado que un personaje así vuelva a salir, porque era humorista, actor, presentador y político", continuó Fernando Gaitán.

Además, necesitaban jugar bien con los tiempos para lograr entrar en la ocupada agenda de Sergio Cabrera, para que asumiera la dirección del proyecto.

"Es la historia de un absurdo, de un hombre que nos hacía pensar haciéndonos reír y por eso lo asesinaron. La lucha de un hombre que se enfrentó a la violencia de un país sin más armas que el humor", finalizó Gaitán.

*BUSCANDO A GARZÓN*

Cuando asumió el reto de 'Garzón Vive', Juan Carlos Pérez no imaginó que terminaría haciendo una investigación con más de cien personajes con testimonios de más de 500 páginas.

"Es lo que más me gusta de los libretos, la investigación, con el reto de poder conocer más allá de lo que se conoce públicamente de Jaime", comentó el libretista.

Tuvo que hacer innumerables viajes para hacer esta investigación, uno de los más largos fue hasta la fría Noruega.

"Allí vive quien fuera su compañera sentimental por 15 años, donde pasamos una semana hablando y abordando todos los temas, ella hablando con total sinceridad para poder entender bien a un hombre como Garzón, que parece muy enamorado de su esposa pero que no paraba de caerle a cuanta mujer veía", afirmó Juan Carlos Pérez.

También tuvo la oportunidad de hablar con algunas de las tantas mujeres enamoradas de Garzón, algunas con las cuales sostuvo relaciones por varios años.

*EN LA PIEL DE GARZÓN*

Ni recuerda hace cuántos años, pero Santiago Alarcón se encontraba en el restaurante El Patio, uno de los favoritos de Jaime Garzón, y por allí cruzó Juan Carlos Pérez y sólo le dijo: "Yo estoy haciendo la historia de Jaime Garzón y yo lo veo a usted ahí".

Ahí quedó la conversación y el rumor de la realización de la serie y que sería Santiago su protagonista empezó a crecer. "No había nada seguro, sólo esas palabras, pero el rumor creció tanto que no me daban trabajo porque todos pensaban que estaba haciendo Garzón", afirmó el actor.

Ya con Sergio Cabrera como director pudo hacer el respectivo casting. "Cuando hice el casting, salí y dije, ojalá quede como Garzón. Días después me dieron la noticia y dije, 'quedé como Garzón, ¡ahora qué hago!'”.

Ahí empezó la preparación para crear el personaje. "Hablar de lo que nos ha pasado sigue siendo doloroso", aseguró, poniéndose en los zapatos de Garzón, pero también en cada uno de los personajes que como humorista creó.

Leyó las 500 páginas de investigación sobre Jaime para construir los personajes con su entorno, unos más difíciles que otros.

"Heriberto fue el más difícil, no dormía, soñaba con él, lo repetía y repetía, porque es el personaje con más allá. Algunos otros eran más estereotipos en los que importaba mucho lo que decían, pero con Heriberto era lo que decía, cómo lo decía y sus silencios", dijo el actor.

Y agregó: “Jaime es un personaje histórico, que con su forma de ser acercó a los colombianos a una realidad que vivía el país en su momento. Con su trabajo se ganó el respeto y la admiración de unos y las críticas de otros. El trabajo que se verá al aire es el resultado de muchas horas de estudio, en donde escuchaba las grabaciones, las imitaciones y muchas cosas de su vida. Representarlo es un gran compromiso, porque, a pesar de que él tenía un toque de humor en sus personajes, era un gran estudioso y crítico político. ‘Garzón’ es un homenaje a ese hombre, que representa la esperanza, y la esperanza nunca muere”.

*OTRAS VOCES*

- *Sergio Cabrera, director:* Las nuevas generaciones deben conocer quién fue Jaime Garzón. Sus personajes como Heriberto de la Calle, Dioselina, Godofredo Cínico Caspa, Néstor Elí, entre otros, han sobrevivido a los años. Por eso es importante recordar y conocer su historia.

- *Madeleine Contreras, productora general:* Fue un trabajo de transformación de locaciones muy importante a las afueras de Bogotá, en el que reconstruimos esa etapa del secuestro y todo lo que se desarrolló en zonas de difícil acceso. Los campamentos y todo lo que los rodeaba fue ambientado y reconstruido, dando un toque muy real a los espacios donde se grabaron las escenas.

- *Adriana Ortiz, maquillaje:* Mientras grabamos, me encontré con algunas personas que conocieron a Jaime Garzón y para algunas era muy difícil contener las lágrimas, porque me decían que nos parecíamos mucho físicamente. Eso hace que el compromiso sea mayor.