"‘Garzón Vive’ no es ningún homenaje”: Hermana de Jaime Garzón

María Soledad (Marisol) Garzón Forero, hermana de Jaime Garzón, decidió explicar las razones y las acciones legales que emprenderá contra el Canal RCN, por la emisión de ‘Garzón Vive’, que se estrenó el pasado 15 de enero a las 9:00 de la noche.

Según Juan Manuel Ramírez Acero, abogado de Marisol, “RCN Televisión está desarrollando actos de competencia desleal, con el delito usurpación marcaria. La certificación que la marca de Jaime Garzón, su nombre, imagen y firma, son un derecho exclusivo de María Soledad (Marisol) Garzón Forero, su hermana”.

Y agregó: “Hemos enviado una comunicación a RCN Televisión informándoles nuestra condición de titulares de derechos marcarios, diciéndoles que se abstengan de emitir la serie, porque la única titular de derechos es su hermana. Esperábamos una comunicación por parte de RCN y pronunciamiento a nuestra solicitud, pero no fue así, porque nuestra vocación es conciliadora”.

Así, el abogado aseguró que realizarán acciones judiciales pertinentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio por actos de competencia desleal e infracción marcaria, mientras que ante la Fiscalía General la denuncia será por el delito de usurpación marcaria.

CUSTODIA DEL LEGADO

Según Marisol Garzón, lleva más de 18 años trabajando en un proyecto que dice que es de todos, “no me he propuesto conservar la imagen de Jaime, pero sin embargo se ha conservado en la medida que son los jóvenes quienes están interesados en conocer y conservar el pensamiento de mi hermano a lo largo de estos años. Nuestra tarea siempre ha sido decirle a los jóvenes quién fue Jaime y no tergiversar nuestra historia”.

Una tarea que decidió emprender luego de escuchar mil historias en torno a Jaime, “Que él era guerrillero, que se quedaba con la plata de los pagos para liberar los secuestrados, pero sigo esperando las pruebas de todo eso que han dicho y nunca han llegado, porque es falso”, continuó.

Por eso, se ha dedicado a crear una colección de libros a través de la cual se ha reconstruido su pensamiento durante estos años, a través de sus recuerdos y cientos de entrevistas con personas que estuvieron cerca de él.

Registró la marca donde tienen derechos los tres hermanos, “pero yo soy quien hace el registro, porque durante estos años mucha gente ha tomado el nombre de mi hermano y ha hecho cosas muy bonitas, pero también muchas cosas que no son reales. Buscamos que no se haga lo que está haciendo RCN, que es usar la imagen de mi hermano como un producto económico, porque le invirtieron mucho dinero al hacerla y le están sacando mucha plata”.

Y agregó: “No vamos por el dinero, y no es que no me guste la plata, pero no de esa manera, basándose en cosas que no son reales, porque ese que aparece en los primeros capítulos no es mi papá, y esa ficción la gente está creyendo que es verdad. Están desdibujando lo que somos nosotros y lo que fue Jaime”.

Los otros dos hermanos de Jamie Garzón si dieron su consentimiento para la realización de la serie y fueron fuente directa para el libretista. “Cuando me llamaron y les pedí estar en el proceso, realizar un acompañamiento pero no aceptaron. En el 2011 me llamaron para dar el permiso del uso del nombre para ‘Tres Caínes’, una apología a los hermanos Castaño. Cómo meten en el mismo renglón a mi hermano Jaime entre novelas de narcos, asesinos y paramilitares. Por eso, ‘Garzón Vive’ no es ningún homenaje a Jaime Garzón, a él hay que hacerle una película, un gran documental contando la verdad, es lo que necesita el país”, finalizó Marisol Garzón.