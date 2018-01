Ana Del Castillo: la joven y potente voz femenina del vallenato

Apenas tiene 18 años, pero ya es dueña de un enorme talento. Se llama Ana María Cecilia Del Castillo Jiménez, es cantante de vallenato y va descrestando con su voz por donde pasa. Ella estuvo en Cartagena y nos contó cómo es hacerse una carrera en el competido mundo del vallenato.

Así comenzó

Ana Del Castillo es su nombre artístico, nació el 9 de abril de 1999 en Valledupar y su pasión siempre ha sido el género del acordeón, aunque también canta baladas y rancheras. “Siempre, desde pequeña he cantado, pero hace dos años decidí dedicarme de lleno a esto. El vallenato es el fuerte mío, pero la vena artística viene de mi papá, él cantaba música clásica. Está vivo, pero le dio un cáncer, entonces ahora no canta, está mudo”, cuenta.

Ana ha decidido dedicarse a la música en cuerpo y alma y, aunque no está estudiando nada relacionado con el arte, siente que aprende día a día de la mano de personajes artistas como el reconocido compositor Wilfran Castillo, con quien está trabajando como corista. “Trabajo con Wilfran, pero también soy solista. Conocí a Wilfran por las redes sociales. Él me contactó hace algún tiempo, hicimos un video, lo publicamos en redes y se viralizó, y yo le dije que si me daba la oportunidad de ser su corista, me dijo que sí y me han salido muchas presentaciones desde entonces”, asegura la cantante.

“También grabé con Rolando Ochoa en el homenaje a su papá, Calixto Ochoa, donde cantaron artistas tan reconocidos como Silvestre Dangond y el fallecido Martín Elías. Fui la única mujer y me siento muy honrada por haber participado en ese proyecto”.

Para 2018, Ana tiene muchas metas, pero la más cercana es lanzar su primer sencillo a dúo con Omar Geles. “Es una sola canción grabada a dos voces, que mezcla dos géneos: el vallenato y la música popular. El sencillo se llama ‘Dime qué se siente’ y la idea es lanzarla a comienzos de febrero”, apunta.

¿Machismo?

“¿Qué te digo del machismo en el vallenato? Antes sí se sentía el machismo, pero las cosas han avanzado. Ahora, con la telenovela de Patricia Teherán, se ha revivido la polémica, y yo siento que ahora hay muchas mujeres talentosas abriéndose paso en este género. Se le ha dado la oportunidad a las mujeres que se expandan, que se desarrollen, antes decían que el vallenato era solamente para los hombres”, asegura esta artista, que admira a otros vallenateros como Wilfran Castillo, Fabián Corrales, Diomedes Díaz, Jean Carlos Centeno, Patricia Teherán y al inolvidable Binomio de Oro.