Andrés Cepeda y sus múltiples proyectos para el 2018

Esta semana comenzó la emisión de la tercera temporada de ‘La Voz Kids’, que es tan sólo el primero de los múltiples proyectos que el intérprete Andrés Cepeda, uno de sus entrenadores, tiene para este 2018.

Acaba de completar una gira por Estados Unidos y ahora dedicará buena parte de su tiempo al programa del Canal Caracol, mientras prepara una serie de lanzamientos que comenzará con una nueva canción y una serie de espectáculos en lo que su música se mezcla con lo teatral.

Justo a finales del año pasado cumplió un sueño, que buena parte de su historia musical como solista estuviera editada en un disco de vinilo, muy clásico pero a la vez, muy de moda por estos días, y que tuvo muy buena acogida por parte de sus seguidores.

Todo no ha quedado ahí, otro de sus sueños, tocar con una big band música de décadas pasadas y llevarlas, también al vinilo, está a punto de concretarse.

“En pocos días será editada y tuvimos la suerte de que una compañía comprara buena parte del primer tiraje, lo que me tiene muy feliz. En estos días fueron a instalarme el equipo de sonido a mi casa y me puse a desempacar todos mis acetatos, organizarlos y ponerlos. El encanto está en que tu no tienes el corazón de saltarte canciones, lo dejas andar, y creo que por eso muchos están regresando a él, con el rito de comprometerse a escuchar una obra completa”, comentó Andrés Cepeda.

Se encontró con unos de los primeros discos que compró en su adolescencia. Dejó sonar un LP que Soda Stereo lanzó para Colombia, ‘Vitaminas’ y ‘Tira para arriba’ de Miguel Mateos, mientras organizaba su colección de acetatos y los limpiaba.

“Este acetato con la Big Bang que tiene canciones clásicas pero en versiones mías, lo llevo trabajando más de tres años, entre los arreglos, tocarlo, interiorizarlo bien y luego grabarlo, para luego posproducirlo, mezclarlo, editarlo para que quedaran doce canciones”, dijo el artista.

La primera canción de su nuevo álbum empezará a sonar en la primera semana de marzo, la cual surgió de una colaboración realizada junto a otro de los entrenadores de La Voz Kids, Sebastián Yatra y los productores Cali & El Dande.

“Juntos estamos haciendo varias cosas para mi próximo disco, pero en especial este primer sencillo, con las manos de todos, que es muy bonito porque es el estilo de producción que tiene este dúo, con el estilo de composición de Yatra que está escribiendo muy bien, lo cual me tiene gratamente sorprendido, porque yo lo veía más como un artista urbano y me parece que no lo es. Siento que es un artista pop y una muy buena pluma”.

El próximo 26 de abril tendrá una temporada de 30 fechas de un proyecto liderado por Dago García en el Teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá de un proyecto que se llama ‘Cepeda en tablas’, el cual es dirigido por Mario Valencia, el mismo director de ‘La Voz Kids’.

“Yo le regalé al director el libro que sacamos el año pasado y cuando se lo leyó empezó a generar una serie de ideas interesantes que se las presentamos a Dago García, para empezar a jugar con las ideas de las canciones para llegar a un formato donde yo cuento la historia de las canciones, las canto y se ponen en escena gracias a Yuri Vargas y John Alex Toro”.

Otro de los objetivos, después del receso del Mundial de Fútbol, será el consolidar a México como una sólida plaza para su música.

“Nos vamos a ir de gira, por un buen tiempo a México, donde queremos llegar a la gente con nuestro disco, donde se está haciendo un esfuerzo muy importante por lanzar nuestra música, por lo que el segundo semestre esperamos estar buena parte de nuestro tiempo allí”, finalizó Andrés Cepeda.