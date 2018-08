Chayanne en Colombia: El indigente que se hizo viral por cantar igual al artista

'Tu pirata soy yo', 'Tiempo de vals', ‘Completamente enamorados', 'Provócame', 'Atado a tu amor', 'Dejaría todo', son algunos de los éxitos que sonarán fuerte este fin de semana en la gira de conciertos que realizará Chayanne en Colombia. (Lea aquí: Chayanne arranca su gira de conciertos en Colombia)

Con la visita del artista, las redes sociales se han disparado en comentarios de fans a la espera del cantante puertorriqueño, que arrancará con su show hoy en Bogotá y finalizará este 2 de septiembre en Barranquilla.

A pocas horas del concierto del boricua en la capital del país, un hombre en las calles se ha convertido en la sensación de las redes sociales, pues el parecido de su voz con la de Chayanne es sorprendente.

El momento en que el hombre interpreta canciones de Chayanne quedó grabado en video donde se le ve entonando estrofas de temas como ‘Tiempo de vals’, ‘Lo dejaría todo’ y ‘Fuiste un trozo de hielo en la escarcha’ , y su timbre de voz es tan perfecto, que fue calificado como el doble colombiano de Chayanne.

Hasta el momento no se conoce la identidad del hombre, pero medios internacionales como La Prensa de Honduras afirmó que es un indigente colombiano de nombre Cristian, que con solo entonar algunos temas en la calle, se robó la atención de cientos de seguidores en la web.

Cabe recordar que en la gira Chayanne presentará los temas de su nuevo álbum: 'Di qué sientes tú', 'Qué me has hecho' junto a Wisin y 'Choka-Choka', en compañía de Ozuna, que ya han ocupado los primeros lugares de los listados internacionales y los videos han estado en los ranking de los canales, al igual que sus grandes éxitos como: 'Fiesta en América', 'Salomé', 'Yo te amo', 'Y tú te vas', 'Torero', 'Un siglo sin ti', 'Si nos quedara poco tiempo', 'Me enamoré de ti', 'Humanos a marte', 'Madre Tierra (Oye)' y 'Qué me has hecho', entre otros.