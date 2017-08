¡Confirmado! Este es el nuevo presentador de 'protagonistas'

El actor venezolano Luciano D' Alessandro, luego de la primera temporada de 'La ley del corazón' y de su participación en la obra de teatro 'Yo soy Betty la fea', ahora será el presentador de 'Protagonistas'.

El canal RCN decidió volver aportarle a este reality que primero se llamó 'Protagonistas de Novela' y más adelante 'Protagonistas de Nuestra Tele', programa del cual han salido personajes como Cristina Hurtado y Jose Narváez.

Luciano D’Alessandro se convirtió en el galán de moda con su personaje del abogado Pablo Domínguez en la novela ‘La ley del Corazón’, que tuvo altos índices de teleaudiencia en Colombia y que ahora logra importantes resultados en mercados como Puerto Rico, México, Panamá, Ecuador, Honduras y Telemundo Internacional.

“Para mí fue una sorpresa cuando RCN me hizo la propuesta para presentar ‘Protagonistas’, no tenía planteado este año hacer nada más como presentador, pero me quedó el gusto cuando hice el Concurso Nacional de Belleza. Fue una experiencia muy bonita, el recibimiento del público fue muy chévere. Esta nueva experiencia la quiero asumir como un aprendizaje de estar noche a noche llevándole al público colombiano un reality que está en el ADN como es ‘Protagonistas’. Lo voy a hacer con el mayor respeto y la mayor responsabilidad del mundo. Estoy feliz y muy agradecido con RCN”, comentó actor y presentador.

En próximos días se conocerá el nombre de su compañera de fórmula, así como los detalles de cómo se desarrollará esta nueva edición de este reality.