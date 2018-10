Dos bolivarenses, entre los nuevos 'Titanes Caracol 2018'

Cinco ejemplares colombianos se convirtieron en los nuevos Titanes Caracol.

En una gala, que se llevó a cabo la noche de este martes en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, se premiaron a los colombianos que con su labor y proyección se ganaron la confianza del público, encargado de votar y elegir a los Titanes 2018.

Frank Villanueva, titán en Cultura, Hernando José Hernández, titán en Tecnología y Conectividad, Martha Elena Toledo, titán en Sostenibilidad Ambiental, Juan Camilo Chávez, titán en Educación, y José Altahona, titán en Salud y Bienestar, fueron los que orgullosamente alzaron su galardón ante cientos de espectadores que los recibieron con gritos y aplausos.

¡La Costa presente!

Un hecho para resaltar fue la premiación de dos costeños, quienes demostraron por qué son grandes de corazón y gracias a su labor han ayudado a miles de personas de bajos recursos y con discapacidades.

Por un lado, Frank Villanueva, titán en Cultura, es un músico momposino, radicado en Cartagena desde hace más de 20 años. Una enfermedad genética degenerativa llamada retinosis pigmentaria no le permite ver desde hace más de 15 años, pero eso no ha sido impedimento para seguir con su proyecto adelante: Blind Son, la primera orquesta de ciegos en Colombia. (Lea aquí: Frank Villanueva, un titán que perdió la vista, pero no su visión)

“Este premio significa mucho para mí porque visibilizar el trabajo que hacemos con niños y jóvenes con discapacidad visual para toda Colombia es muy grato, mostrar que aquí hay una discapacidad que está presente y tiene imaginarios erróneos que los excluye de muchos espacios, pero no, las personas con este tipo de discapacidad también tienen sueños y son capaces de hacer muchas cosas y eso me enorgullece y me impulsa a seguir trabajando por eso”, afirmó Frank.

Agregó que “la invitación es a trabajar por los sueños que es muy importante con voluntad y, sobretodo, sirviendo con amor”.

En cuanto al futuro de la orquesta dijo que “vienen muchos proyectos, queremos conseguir una sede propia donde podamos seguir formando mas jóvenes, conformar la primera Big Band de ciegos de Colombia, es mi sueño a corto plazo”.

José Altahona, titán en Salud y Bienestar, un médico de Mahates, que tiene una gran vocación humanista para asistir a las personas que necesiten de sus servicios. Sin más interés que ver su esfuerzo revertido en la salud y felicidad del paciente. (Lea aquí: José Altahona, 21 años transformando vidas)

Tiene una finca en Palenquito, Bolívar, que adaptó para realizar brigadas de salud gratis para familias humildes de municipios de Bolívar, con ayuda de colegas, empresarios y la industria farmacéutica, quien lo dota de medicamentos.

“Es un reconocimiento no solo para mí sino para mis colegas que me han ayudado en esta labor hace 21 años. Lo más satisfactorio es que no se nos ha muerto un niño en la zona de Palenquito y que atendemos gente de toda esa comunidad de Bolívar, Cartagena y últimamente venezolanos.

Agregó que “las brigadas de salud se realizan cada año en agosto y en diciembre entregan regalos a los niños de la misma zona”.

"Me tildan de loco, pero bueno así es la vida. Soy un loco feliz porque eso es lo que disfruto y lo que hago”, puntualizó Altahona.

Estos dos bolivarenses, sin duda, dejaron el nombre del departamento en alto y seguirán apostándole a sus proyectos, pues gracias a estos pueden llegar a más comunidades y con un ‘granito de arena’ ayudar a que salgan adelante, uno a través de la cultura y otro, por medio de la salud.

El evento contó con la participación de grandes de la música como Andrés Cepeda y Yuri Buenaventura, que al lado de la Orquesta Nueva Filarmonía cerraron con broche de oro la gala de premiación.

Desde ya están abiertas las inscripciones para aquellos colombianos que quieran ser los nuevos protagonistas de historias maravillosas y con su labor llegar a convertirse en los próximos Titanes Caracol.

