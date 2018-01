“El Cuenta Huesos" ¿Se va de Sábados Felices?

Uno de los personajes icónicos del reconocido Sábados Felices y también uno de los más queridos por los colombianos vive momentos de desesperación al desconocer si seguirá en la nómina de humoristas del programa de chistes, esto según contó la Negra Candela en su portal Pasa el Chisme.

Todo indica que todos los comediantes habrían recibido sus contratos para este 2018 menos Juan Ricardo Lozano, famoso también bajo el apodo de Alerta. Q’hubo te cuenta cuáles son las supuestas razones de la salida del querido Cuenta huesos.

¿Qué pasó?

Todo indica que un incidente con Juan Esteban Sampedro, uno de los directivos del Canal Caracol habría motivado a la sorpresiva decisión.

“De acuerdo con palabras del propio Alerta, él atribuye la decisión a una situación de mal gusto vivida en un ascensor hace algunas semanas. Concretamente en el Edificio Colpatria, donde no logró controlar un gas lo cual molestó al ejecutivo de Caracol que viajaba en el mismo. ‘Eran dos pisos pero para mí era como si fuéramos al último de la torre’”, puede leerse en el portal de la Negra Candela.

Casi toda una vida

La Negra Candela revela que Alerta no puede creer que después de 26 años trabajando para Sábados Felices no le renovaran su contrato y la sorpresa fue aún mayor cuando se enteró de que a sus compañeros ya les habían entregado la programación y a él no, incluso al parecer también lo descartaron del Festival Internacional del Humor.

Hasta el momento en redes sociales el Cuenta Huesos no se ha referido al despido pero varios internautas le enviaron mensajes de apoyo.

“Adelante cuenta huesos a buscar en otros escenarios, total eres excelente comediante. Bendiciones”; “Lástima. Soy una de las personas que esperaba al cuenta huesos. Muchos éxitos”, son algunos de los comentarios en Twitter.

La Negra Candela publicó en su noticia otra de las posibles razones por las que Alerta habría salido del programa. “A lo mejor influyó la exigencia de la Cancillería de Colombia en Nueva York, de darle permiso para hacer una presentación allí, a pesar de haberle sido negado por Juan Ignacio en primera instancia”, dice el texto.