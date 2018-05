El final de Sense8: entre las novedades de Netflix para junio

Para el mes de junio Netflix llegará cargado de acción, diversión, drama y esperados desenlaces iniciando por el estreno del episodio final de Sense8, en donde se librará una última gran batalla para terminar con su enemigo.

Así mismo, el toque colombiano estará presente con la llegada de películas como 'Se nos armó la gorda', 'Ciudad Delirio', 'Güelcom to Colombia', 'Los oriyinales' y 'Pena máxima'.

SERIES

-Final de Sense8, fecha de estreno: 8 de junio.

-Marvel - Luke Cage (Temporada 2), fecha de estreno: 22 de junio.

-GLOW (Temporada 2), fecha de estreno: 29 de junio.

-13 de noviembre, terror en París, fecha de estreno 1 de junio.

-La balada de Hugo Sánchez, fecha de estreno: 17 de junio.

-Marlon, fecha de estreno: 14 de junio.

-Tú, yo y ella (Temporada 3), fecha de estreno: 1 de junio.

PELÍCULAS

-Alex Strangelove, fecha de estreno: 8 de junio.

-La boda de Ali, fecha de estreno: 8 de junio.

-Beirut, fecha de estreno: 15 de junio.

-Set It Up: El plan imperfecto, fecha de estreno: 15 de junio.

-Se nos armó la gorda, fecha de estreno: 1 de junio.

-Ciudad Delirio, 15 de junio.

-Güelcom tu Colombia, fecha de estreno: 15 de junio.

-Los oriyinales, fecha de estreno: 15 de junio.

-Marvel - Vengadores: La era de Ultrón, fecha de estreno: 1 de junio.

-Se nos armó la gorda al doble: Misión Las Vegas, fecha de estreno: 1 de junio.

-Zoolander 2, fecha de estreno 30 de junio.

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

-Franco Escamilla: Por la anécdota, fecha de estreno: 8 de junio.

-Recovery Boys: Rehabilitación y fraternidad, fecha de estreno: 29 de junio.

-Pacificum: El retorno al océano, fecha de estreno 15 de junio.

-I Am Bolt, fecha de estreno: 7 de junio.

-The Story of God with Morgan Freeman ( Temporada 2), fecha de estreno: 1 de junio.