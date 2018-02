El tuit de una Kardashian que hizo perder millones de dólares a Snapchat

Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, afirmó que ya no usa Snapchat y un día después de revelarlo en su cuenta de Twitter, las acciones de Snap Inc. se desplomaron más de 6% el jueves, lo que representa una pérdida de unos 1.300 millones de dólares del valor de mercado de la compañía.

“Entonces, ¿alguien más abre Snapchat todavía? ¿O solo soy yo? ... esto es muy triste”, tuiteó Jenner el miércoles.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de febrero de 2018