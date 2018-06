¡En la cocina con los famosos! Este martes llega MasterChef Celebrity

El Canal RCN decidió apostarle a uno de los últimos realitys que le ha dado importantes resultados en rating, MasterChef, pero ahora con un grupo de 18 famosos quienes asumieron el reto de enfrentarse a las distintas pruebas culinarias de este programa de televisión.

Desde hace más de un mes se empezó con la producción de este programa, que se estrenará el próximo martes 5 de junio, a las 9:30 de la noche, en reemplazo de la serie ‘Garzón Vive’ y justo después de otro programa concurso, Exatlón Colombia.

Este formato internacional, el más famoso concurso de cocina en el mundo, ha tenido en el país varias ediciones, primero para profesionales y apasionados de llevar a cabo recetas, y más adelante, para niños, esta última con muy bajos resultados en rating.

Ahora, el turno es para las celebridades. En el mundo, sólo diez países han realizado el Master Chef Celebrity, la mayoría de ellos con muy buenos resultados, como es el caso de España, donde ya son varias las ediciones donde los famosos entran en competencia.

“Para mí es una alegría volver porque este formato me encanta. Es genuino, donde se puede disfrutar de la alta competencia entre los participantes, pero sin la presión de la convivencia que se ve en otros programas. El que sean celebridades le da un toque especial, junto con una alta dosis de humor”, comentó Claudia Bahamón, quien vuelve a ser la conductora del programa.

La nómina de participantes ha sido muy bien conformada, empezando por una de las legendarias actrices de la televisión colombiana, Margalida Castro, junto al actor y galán Rafael Novoa, Cecilia Navia y Estefanía Borge, junto a María José Martínez y la recordada Daniela de Padres e Hijos, Ana Victoria Beltrán.

También el actor de cine, televisión y teatro, Carlos Hurtado y Variel Sánchez, además de Omar Murillo, quien sin duda le impondrá toda su alegría y sabor en cada una de las pruebas.

Del mundo digital participan los youtubers Luisa Fernanda W, Tuti Vargas y Matthew Windey ‘Susano José’; los cantantes Maía, Giovanny Ayala y Legarda; el humorista Piter Albeiro, el presentador Jairo Martínez y la presentadora Catalina Gómez.

“Si hay un reality en el cual participaría sería en este, porque no tiene los enredos de la convivencia que se ven en los otros. Lo mio no es la cocina pero si la creatividad, y creo que he podido empezar a explorar otras facetas de ellas, a través de este oficio”, comentó María José Martínez, una de las participantes.

En esta ocasión, la terna de jurados encargada de evaluar las preparaciones de cada uno de los famosos participantes, estará encabezada por dos viejos conocidos del formato, Jorge Rausch y Nicolás De Zubiría, dos de los más importantes chefs colombianos.

A este equipo se une el chef chileno Chris Carpentier, ganador dos veces del título Chef de Chefs en su país y del título de American Chef Cup, en Brasil, además de recibir en 2010 el título Chef del Bicentenario de Chile.

“Ha sido una maravillosa experiencia venir a Colombia y participar en este programa con una producción de alta calidad y ver cómo personas con talentos en distintas áreas, van descubriendo su talento y pasión en el campo de la cocina”, comentó el nuevo integrante del jurado de Master Chef Celebrity.

Además de las grabaciones y los retos que se desarrollarán en los estudios de RCN en Bogotá, los participantes y jurado viajarán por el país para realizar distintas actividades, pero en especial, buscando exaltar la cocina tradicional de cada una de dichas regiones.