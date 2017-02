¿En qué anda 'la pupuchurra' de 'Yo soy betty la fea'?

Martha Isabel Bolaños, la actriz caleña a la que muchos amaron y odiaron por su papel de ‘La Pupuchurra’, en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, y que fue una de las participantes más guerreras en ‘Desafío Marruecos, las mil y una noches’, llegó a Cali para hablar de sexo en una obra didáctica, salpicada de humor, ironía comedia y poesía.

‘Tengamos el sexo en paz’ es la sensual adaptación del texto de los italianos Jacopo Fo, Darío Fo y Franca Rame inspirado en ‘El zen o el Arte de Follar’, que fue prohibido por el gobierno de Berlusconi en Italia. Y que estará el 24 y 25 de febrero, a las 8:00 p.m., en el Casino Hollywood, en Chipichape.

-¿Cómo surgió la idea de ‘Tengamos el sexo en paz’?

Nació un domingo. En cuanto abrí los ojos pensé “Vé, ¿Y yo por qué no tengo un unipersonal? Encontré una página que decía ‘Obras para una actriz’ y me gustó esta porque el sexo vende, porque vi que era para una sola actriz y era de un premio Nobel como Darío Fo y su esposa Franca Rame. Vi otro monólogo de Franca, era sobre una violación, pero era muy dramático. Y yo lo que quería era divertirme. La gente busca más reírse que llorar.

-¿La presentó dos meses en Bogotá, cómo le fue?

Para la obra en Cali la adapté a la ciudad, le puse más tinte regional, la acorté un poco. Al final de la obra la gente me esperaba, me daba un abrazo y me felicitaba, porque la gente muchas veces no es capaz de hablar de ciertos temas y yo siempre he tenido esa capacidad de decir las cosas, para bien o para mal.

-¿Qué temáticas trata la obra? ¿Qué mitos se derrumban?

Son 14 monólogos de temas básicos, como la virginidad, la menstruación. Créeme que hay mucho tabú alrededor de eso y trae como consecuencia muchos embarazos no deseados, muchas enfermedades, porque a los padres les da vergüenza hablar de eso con sus hijos. Yo, que fui una niña precoz, y no precisamente porque empezara a hablar rápido, me burlo de mis propias experiencias. Siempre aparece alguien muy desparpajado que rompe el hielo y suelta la carcajada y todos lo siguen, cuando hablo del Punto G o de la impotencia.

-¿Qué tiene de la ‘Pupuchurra’ y qué no?

Es Martha Isabel la que interpreta a la ‘Pupuchurra’, pero los valores morales, los principios de ese personaje, eso yo no lo tengo, pero la ternura, las cosas que me dio Cali, que es por lo que yo he tenido éxito es porque las caleñas tenemos ese ‘sex appeal’, ese picante. Yo nunca le quitaría el marido a nadie, eso lo tengo claro. Soy consentida, pero hace rato que dejé de hablar como una niña.

-La hemos visto como villana, como buena, como pícara, como sexy, ¿cúal disfruta más hacer?

Te voy a decir el que no disfruto ya. A mí me siguen proponiendo personajes atrevidos, pero a mi la coquetería tipo ‘Pupuchurra’ ya no me lo disfruto, me cuesta trabajo. A mí me dicen “sea sexy” e inmediatamente pierdo mi sex appeal. En este momento de mi vida disfrutaría más un personaje de carácter, maduro, real, emocional, que pueda usar mi fortaleza y todo lo que aprendido en estos años de carrera, ya son 19.