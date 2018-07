Estos son los nominados a los Premios TvyNovelas

Estos son los nominados a la edición 27 de los Premios TvyNovelas, que exaltan las producciones y personajes favoritos del público en la televisión colombiana durante el último año. Los ganadores se darán a conocer el próximo 25 de agosto.

Los lectores de esta revista votaron para seleccionar la lista de 90 nominados en 18 categorías, que este año se redujo debido al movimiento que hubo dentro de la televisión nacional.

"Entre el 2017 y el 2018 nos dimos cuenta que fueron pocas las novelas. Los canales le apuntaron más a las series. Por esto unificamos por ejemplo, las categorías de series y telenovelas. Lo mismo pasó con las de los actores. Además, decidimos dejar las categorías que generan más emoción y por las cuales el público vota de forma eufórica, ya que son ellos quienes al final eligen a sus favoritos", afirmó Natalia Romero, directora de la revista.

Otra apuesta son los canales regionales, "Están generando contenido de dramatizado. Se aventuraron a producir telenovelas y series; por ésta razón queremos que sean premiados en éste 2018, puesto que es el ADN de la revista; contenidos de televisión y con énfasis en telenovelas o las series tipo dramatizados. Así que se creó la categoría "Serie o telenovela favorita de canal regional", concluyó Natalia.

En esta categoría fueron nominados ‘#TBT Sin Límites’ de Canal Capital, ‘Débora, la mujer que desnudó a Colombia’ y ‘Marilyn Live’ de TeleAntioquía, ‘Cimarrona’ de TeleCafé y ‘Aníbal ‘Sensación’ Velásquez’ de TeleCaribe.

Dentro de las categorías se encuentran: series, telenovelas, presentadores, programas de opinión, humor, variedades, noticieros, música, reality y serie favorita de canal internacional o plataforma digital.

El Canal Caracol logró la mayor cantidad de nominaciones con 43, seguidos por RCN con 23, mientras que el Canal Uno obtuvo cinco, Canal Capital dos, TeleCafe uno, TeleCaribe cuatro y TeleAntioquia seis.

Las votaciones (digital a través de www.tvynovelas.com y revista física) estarán abiertas hasta el 10 de agosto.

En cuando a las producciones con mayor cantidad de nominaciones se encuentra ‘Sin senos si hay paraíso’ con 19 postulaciones en las principales categorías, como a la mejor serie, hasta mejor música, libretos y dirección.

Le siguen la producción del Canal RCN, ‘Garzón vive’ con nueve y ‘La mamá del 10’ con siete, con la gran sorpresa de las cuatro nominaciones para ‘Marilyn live’ de Teleantioquia.

Y LOS NOMINADOS SON:

-SERIE O TELENOVELA FAVORITA

Garzón vive - Canal RCN

Tarde lo conocí - Canal Caracol

Sin senos si hay paraíso 2 - Canal Caracol

La mamá del 10 - Canal Caracol

Nadie me quite lo bailao - Canal RCN



-SERIE O TELENOVELA FAVORITA DE CANAL REGIONAL

#TBT Sin Límites - Canal Capital

Débora, la mujer que desnudó a Colombia - TeleAntioquía

Cimarrona - TeleCafé

Anibal "Sensación" Velásquez - TeleCaribe

Marilyn live - TeleAntioquía



-PROTAGONISTA FEMENINA FAVORITA DE TELENOVELA O SERIE

Carolina Gaitán - Sin senos si hay paraíso 2

Carmen Villalobos - Sin senos si hay paraíso 2

Karent Hinestroza - La mamá del 10

Laura Londoño - Paraíso travel

María Laura Quintero - Anibal "Sensación" Velásquez



-PROTAGONISTA MASCULINO FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Fabián Ríos - Sin senos si hay paraíso 2

Juan Pablo Urrego - Sin senos si hay paraíso 2

Santiago Alarcón - Garzon vive

Julián Román - Nadie me quita lo bailao

Jerónimo Cantillo - Anibal "Sensación" Velásquez

-ACTRIZ DE REPARTO FAVORITA DE TELENOVELA O SERIE



María Laura Quintero - La cacica

Carolina López - La mamá del 10

Catherine Siachoque - Sin senos si hay paraíso 2

Majo Vargas - Garzón vive

Cecilia Navia - Garzón vive

-ACTOR DE REPARTO FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE

Juan Pablo Llano - Sin senos si hay paraíso 2

Francisco Bolívar - Sin senos si hay paraíso 2

Roberto Manrique - Sin senos si hay paraíso 2

Omar Murillo - Nadie me quita lo bailao

Matías Vega - Marilyn vive

-ACTOR O ACTRIZ REVELACIÓN DEL AÑO



Stephanía Duque - Sin senos si hay paraíso 2

Esteban Díaz - Sin senos si hay paraíso 2

Diana Belmonte - Garzón vive

Gaby Garrido - La luz de mis ojos

María Fernanda Romero - Anibal 'Sensación' Velásquez

-ACTRIZ ANTAGÓNICA DE TELENOVELA O SERIE



Johanna Fadul - Sin senos si hay paraíso 2

Elias Garrido - Sin senos si hay paraíso 2

Majida Issa - Sin senos si hay paraíso 2

Natasha Klauss- Hermanos y Hermanas

Aída Morales - Paraíso travel



-ACTOR ANTAGÓNICO DE TELENOVELA O SERIE



Juan Felipe Arcila - #TBT Sin Límites

Antonio Jiménez - La mamá del 10

Gregorio Pernía - Sin senos si hay paraíso 2

"El Gato" Baptista - Sin senos si hay paraíso

Nicolás Montero - Garzón vive

-DIRECTOR FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE



Sergio Cabrera y Javier Aristizábal - Garzón vive

Herney Luna y Edgar Bejarano - Sin senos si hay paraíso

Cecilia Vásquez y Andrés Marroquín - La mamá del 10

Víctor Castillo - Marilyn live

Klych López y Monica Botero - Tarde lo conocí

-PRESENTADOR DE PROGRAMA DE OPINION O NOTICIERO FAVORITO



Mabel Lara - Noticias Uno

Felipe Arias- Noticiero RCN

Jessica De La Peña - Noticiero RCN

Jorge Alfredo Vargas - Noticiero Caracol

Juan Diego Alvira - Noticiero Caracol

-PRESENTADOR DE VARIEDADES FAVORITO



Cristina Hurtado - Guerreros

Catalina Aristizabal - Desafio XV años

Laura Tobón - La Voz Kids

Claudia Bahamón - MasterChef Celebrity

Jossé Narvaéz - Guerreros

-LIBRETISTA FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE



Adolfo Sanjuanello y Karen Rodríguez - La Cacica

Héctor Rodríguez y Alejandro Rodríguez - La Mamá del 10

Gustavo Bolívar - Sin Senos Si Hay Paraíso 2

Juan Carlos Pérez - Garzón Vive

Nicolás Garzón - Marilyn Live

-PROGRAMA DE OPINIÓN O NOTICIERO FAVORITO



Noticias Uno - Canal Uno

Los informantes - Canal Caracol

Noticias Caracol - Canal Caracol

Cuatro Caminos - Canal RCN

Séptimo día - Canal Caracol

-PROGRAMA DE CONCURSO O REALITY FAVORITO



Guerreros - Canal Uno

Master Chef Celebrity - Canal RCN

Exatlón - Canal RCN

La Voz Kids - Canal Caracol

Desafío XV años - Canal Caracol

-PROGRAMA DE HUMOR, DEPORTES O VARIEDADES FAVORITO



Acá Entre Nos - Canal Uno

La red - Canal Caracol

The Suso's Show - Canal Caracol

La Vuelta Al Mundo en 80 Risas - Canal Caracol

Ellos están aquí - Canal RCN

-SERIE O TELENOVELA FAVORITA DE CANAL INTERNACIONAL O PLATAFORMA DIGITAL INTERNACIONAL



Criminal Minds - AXN

Once - Disney Channel

13 Reason Why 2 - Netflix

La Casa De Papel - Netflix

NCIS: Los Angeles - A&N

-TEMA MUSICAL FAVORITO DE TELENOVELA O SERIE



Así Es Que Se Baila - La Mamá del 10

Estar Contigo - Sin Senos Si Hay Paraíso

Tarde Lo Conocí - Tarde Lo Conocí

Canela - Garzón Vive

A Mi Manera - Marilyn Live