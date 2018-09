Fiscalía de Los Ángeles descarta acusar a Kevin Spacey y Steven Seagal

La oficina del fiscal del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.) descartó hoy presentar cargos contra los actores Kevin Spacey y Steven Seagal por dos presuntos casos de agresión sexual ya que sus delitos habrían prescrito, informó hoy el diario Los Angeles Times.

La fiscalía investigó a Spacey por un caso de agresión sexual a un hombre que presuntamente ocurrió en 1992 en West Hollywood (California, EE.UU.).



Al margen de esta acusación ya descartada por las autoridades, Spacey está siendo investigado por al menos ocho casos más de agresión sexual en Estados Unidos y Reino Unido.



Por su parte, Seagal, que ha sido señalado por varias mujeres por presuntos episodios de abuso y acoso sexual, tampoco será acusado por la fiscalía respecto a la supuesta violación de una mujer en 1993.



En otro sentido, la oficina del fiscal no presentará cargos contra Anthony Anderson, el protagonista de la serie "black-ish", por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en 2017.



Las autoridades indicaron que la mujer que acusó a Anderson no quiso colaborar con los investigadores y que, ante la falta de información, no se pudieron presentar cargos contra el intérprete.