Internas de Orange Is The New Black se dejan contagiar por el ´Epa Colombia´

Una vez más Netflix utiliza a Colombia para promocionar una de sus series. (Lea aquí: La "loca de las naranjas” en Netflix)

En esta ocasión es para anunciar la nueva temporada de la exitosa serie ´Orange is the new black´ (OITNB), la cual se estrena el próximo 9 de junio.

En un video de una de las escenas del programa, se ven a las tres internas latinas Dayanara Díaz, Marisol ´Flaca González y Diane Guerrero, bailando al ritmo de la famosa canción ´Epa Colombia´, mientras el oficial John Bennett les increpa por el ruido.

Ante esto, Díaz afirma que él no tiene idea de bailar regaetton, por lo que Bennett le refuta diciendo que si quiere "la pone a bailar como un trompo".

Cabe resaltar que, además de bailar la canción de moda en Colombia durante la Copa América del 2016, los personajes de OITNB realizan la conversación hablando colombiano.

Mira aquí el divertido video: