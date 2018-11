‘La hormiga mona’, el nuevo sencillo de Jerau

Jerau está promocionando su más reciente sencillo, titulado ‘La hormiga mona’, que estrenó el pasado 8 de noviembre con la colaboración de los también artistas cartageneros Charles King y Donny Caballero, y que espera se convierta en un éxito para las fiestas de Fin de Año y el Carnaval de Barranquilla 2019.

Pero si algo quiere resaltar Jerau es la historia detrás de su nuevo tema, escrito por un hombre de 44 años que desde niño supo que su don era la composición y que hasta ahora está cumpliendo su sueño de escuchar sus letras en una emisora. Se trata de Tomás Carmona Herrera, un vigilante a quien conoció por casualidad cuando este se atrevió a entonarle varias canciones.

“Yo estaba en un cajero y él me saludó. Me dijo que era compositor y que tenía un ‘pocotón’ de canciones, que si podía escucharlo, que él me quería conocer hace tiempo y que me quería cantar. Eso fue de una. Quedé impresionado porque me di cuenta de calidad y el talento que tiene. A los 15 días lo trasladaron para mi edificio, las ‘dioscidencias’ de la vida... y le dije al productor, a Kike (Roncallo), que aquí había un genio”, cuenta Jerau. Entonces decidió incluir de las canciones de Tomás en su próximo disco: ‘La hormiga mona’ y ‘Candela’, que se lanzará próximamente y que, además, será el nombre del álbum, algo inusual en la carrera de Jerau, un artista que se ha caracterizado por lanzar temas de su propia autoría.