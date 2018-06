La ‘Icho’, el popular personaje que es un hit en redes sociales

“Hola queridos, soy Nieve Nebraska, más conocida en Cartagena y sus alrededores como ‘la Icho’, la de los dichos, y si no me hacen caso, les pego”. Así se presenta la Icho’, el popular personaje que se apodera de las redes sociales con su personalidad y videos de humor.

Hace 24 años nace en el barrio El Pozón. Una bella familia recibe al bebé de género masculino pero, a medida que pasan los años, descubre que dentro de él vive una mujer que necesita expresarse y vivir a plenitud.

Deja atrás los zapatos de hombre y se sube a unos tacones, comienza a vestir y caminar diferente, y olvida el nombre con el que le bautizan; ahora se llama Nieve Nebraska Gerecnarys Holwaker.

Los cambios son muchos. Decide tener un sello personal y se prepara para hacer videos donde lanza frases divertidas o promociona eventos de

manera muy original.

“Mi familia siempre me ha apoyado en todo. Me cuida, me aconseja, me acepta como soy. Lo delhumor nació de manera natural”, dice.

Popular

Comenta que desde los 19 años se hace popular en su barrio. “Comienzo a grabar placas o saludos para los picós, algo que le llaman vaciles. Los invento o elaboro basándome en otros. Luego me dicen que promocione videos para fiestas y digo cosas que hacen reír, además recibo un pago”, expresa entre risas.

Dice que es una persona sin miedo, ni pena, que mucha gente lo sigue porque confían en lo que promociona. Los picós más importantes de la ciudad ya tienen sus saludos y videos.

Los organizadores de fiesta también se la gozan con ‘la Icho’, pero no todo es alegría, ha recibido insultos.

“Nunca he tenido problemas, pero si hay personas que me escriben por Facebook e Instagram insultos, me dicen payasa y grosera. No les presto

atención, yo quiero salir adelante, sueño con ser periodista, una gran presentadora”, manifiesta.

Son miles las reproducciones de sus videos en redes, lo llaman para asistir a emisoras y fiestas, cada día tiene más seguidores. “Yo me preparo para cada video con la mejor pinta y los dichos más graciosos para alegrar a quien me ve”.

Le gusta el humor y hacer feliz a otros, pero aclara que quiere estudiar una carrera y volar lejos. “Porque soy la más original, como yo no nace otra”, dice mientras mueve su corto cabello.