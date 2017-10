La niña de ocho años que es la estrella de las redes sociales

Tiene 8 años, es de pequeña estatura y con solo verla te dan ganas de abrazarla y pechicharla. Tiene un gran corazón y la vena artística fluye por su cuerpo. Desde hace 4 meses venía publicando en su canal de YouTube videos caseros que grababa con el celular de uno de sus padres, pero desde hace solo unos días se ha convertido en la estrella revelación en los videos de Papi Wailo, ella es Melanie Nicolle Díaz Canoles.

¿De dónde salió?

Eso es lo que muchas personas se preguntaron cuando Papi Wailo subió a sus redes sociales su nuevo video titulado ‘Los cobra diarios’. En él la primera imagen que sale es el de esta pequeña que cursa tercero de primaria, quien con voz fuerte y ojos expresivos, protagoniza el corto de un minuto, que lleva más de 10 millones de visitas y ha sido compartido más de 500 mil veces.

Q’hubo habló en exclusiva con Melanie y Papi Wailo y esto fue lo que nos contaron.

¿Por qué te gusta la actuación?

A mi me gusta actuar porque yo veía videos en YouTube de una pelaita y me encantaron. Desde ahí yo dije que quería hacer lo mismo y por eso comencé a grabarme con el celular de mi mamá.

¿Tú fuiste la del reto del limón, video que fue publicado hace 3 meses?

Sí, y por decir ‘Juemadre’ perdí y me tocó comerme ese limón. No me gustó, eso estaba muy ácido y casi me dan ganas de vomitar, por eso perdí y no me dieron el helado, se lo dieron a mi hermanita. Aunque después me dieron uno a mi.

¿De qué hablabas en tus videos?

Yo hice mi primer video hace 4 meses y siempre hacía cosas comunes, hablaba de mi mamá, de mis amigos, bailaba, cosas normales.

¿Cómo conociste a Papi Wailo?

A él me lo presentó mi mamá y me dijo que íbamos a grabar y ya, eso hicimos. Ese video lo grabamos como unas 3 veces y a todos les ha gustado. A mí también me gustó.

¿Qué se siente ser la sensación en redes sociales?

Se siente bien, la gente me ve y me dice, felicidades Melanie, vi tu video en YouTube y te ves súper, lo haces muy bien, me encantó ese video. Me felicitan bastante, mis amigos también lo hacen.

¿Qué haces en tus ratos libres?

Juego a la casita, a las muñecas, a la mamá… Pero a mí me gusta ser la hija, pues siempre obedezco.

¿Qué dicen tus papás?

Mis papás siempre me han apoyado, yo comencé a grabarme con un celular y después mi mamá ponía a grabar y yo actuaba delante de ella y subía los videos a Youtube.

Esto dice el manager

Desde hace 3 meses Farahy apoya a Melanie, por eso decidió hablar con Papi Wailo para que la incluyera en su elenco.

“Yo vi un video de ella y no podía creer que era la hija de un amigo, por eso le dije que ella tenía mucho talento y era bueno que lo explotáramos y de ahí surgió la idea con Papi Wailo. Melanie pasó de videos espontáneos a videos libreteados”, explicó.

“Es una locura”

Papi Wailo nos contó que desde que comenzó a trabajar con Melanie, todo ha sido una locura, pues con este primer video han sido tantas las reproducciones, que está seguro de que vendrán más éxitos.

“Tener a esta niña con nosotros es una locura, el acogimiento que ha tenido es alto y lo acepto, ni yo que tengo casi 5 años grabando videos, he tenido tantas reproducciones como ella en este solo”, explicó el humorista.

Cifras

6 videos han grabado estos dos personajes, pero hasta ahora solo han publicado uno.

YouTube: Melanie díaz y sus ocurrencias

Instagram: Melanidiazcanoles