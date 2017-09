La verdadera historia tras la canción ‘Tarde lo conocí’, de Patricia Teherán

Caracol televisión estrenó una nueva novela sobre la vida de la cantante cartagenera Patricia Teherán, fallecida en un accidente de tránsito en enero de 1995 cuando estaba en la cúspide de su carrera como intérprete de vallenato, y el interés del país por recordar su historia colmó las redes sociales. (Lea: El confidente de Patricia Teherán cuenta los últimos momentos de la artista).

Uno de sus temas más recordados por los amantes del género es ‘Tarde lo conocí’, tema con el que además se titula la novela.

La canción habla del amor imposible de una mujer con un hombre casado y del lamento por no conocerlo antes. Se trata de una historia que bien podría resumir una faceta de la misma cantante, que era madre soltera. (Mire también: Hijo de Patricia Teherán tiene 20 años imaginando a su mamá y a su papá).

Por eso, muchos de quienes se interesan por su historia asumen que fue la misma Patricia Teherán la autora de la canción y que la escribió pensando en su propio amor imposible. (Novela de Patricia Teherán llenó de vallenato a las redes sociales).

Sin embargo, la historia del tema retrata el despecho de otro autor.

Se trata del acordeonero y compositor Ómar Geles, quien en su juventud se enamoró de una mujer mayor y casada. A ella le compuso ‘Tarde la conocí’.

En una entrevista a Al Día, Geles cuenta que esa canción se la ofreció a dos agrupaciones, entre ellas Los Betos, pero ninguna la grabó, por lo que pensó que no era un buen tema.

Varios años después, Patricia Teherán y Ómar Geles coincidieron en los mismos estudios de grabación, Codiscos, en Medellín.

Teherán grababa su primer álbum con las Diosas del vallenato, Con aroma de mujer. Los dos artistas no se conocían, pero según el acordeonero ella se le acercó y le dijo: “ ay, Ómar, dame una canción tuya”.

Ómar Geles dice que le sacó el cuerpo en varias ocasiones. “Le decía que sí, pero que se la llevaba al día siguiente y así la mantuve varios días. Hasta que Patricia se me plantó en la puerta del estudio, hoy me das la canción o no te dejo entrar”.

“Ahí estaba ella insistiendo y ante la presión, me acordé de Tarde la conocí, le dije mira lo que tengo, y le canté: Yo no pensé que usted, me fuera a despertar esta grande ilusión que tengo yo, que tengo yo. Yo no me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de mujer que quería yo, que quería yo", añade Geles.

Le hizo todos los arreglos para que Patricia la cantara a un hombre y no a una mujer, como la escribió inicialmente, y luego el tema se convirtió en éxito nacional.

Sobre la canción, Ómar Geles relató al medio barranquillero: “yo me ilusioné con esa mujer casada, porque además de que me gustaba, ella con sus miradas me alimentaba el sentimiento…de ahí nació esa canción”.

Además de Tarde lo conocí, Patricia Teherán le grabó Me dejaste sin nada a Ómar Geles, otro de los éxitos en su vida musical.