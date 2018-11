La vida de Prince llegará a Netflix

Ava DuVernay realiza un documental de varias partes sobre Prince para Netflix con el apoyo de los herederos del difunto músico.

La directora confirmó el martes en Twitter reportes del lunes por la noche de que estaba trabajando en la película. El documental hará uso extenso de los archivos de Prince y abarcará toda su vida.

“Prince was a genius, a joy and a jolt to the senses. He was like no other. He shattered preconceived notions, smashed boundaries, and shared his heart through his music. The only way I know how to make this film is with love and great care. I’m honored to do so and grateful.” https://t.co/fNsISCwtzg

