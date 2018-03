“Le apuntaré al periodismo de investigación”: Leidys Rivero

Leydis Rivero Martínez es una periodista sin pelos en la lengua; frentera y convencida de lo exigentes que son los oyentes en la ciudad. Desde hoy asume la dirección de RCN Radio Cartagena, donde espera, con buen periodismo, entregar información de calidad.

Por culpa de la violencia tuvo que salir de El Carmen de Bolívar hacia Cartagena a la edad de 4 años. A los 16 ya se le escuchaba la voz en Radio Príncipe, también pasó por el canal CNC, Canal Cartagena, Cable Noticias y recientemente estuvo en W Radio.

¿Cómo llegaste a RCN?

A finales de diciembre del 2017 recibí una llamada de Hans Londoño, gerente de RCN, en la que me contaba que estaban buscando director para RCN Radio y me preguntó si me interesaba el cargo. Me citó a su oficina, hablamos, pero no quedamos en nada. Los días pasaron, de repente me volvió a escribir y me pidió un demo, se lo envié, se volvió a perder, me volvió a llamar y me invitó un café, ahí me dijo que había sido seleccionada para ocupar el cargo y que le debía dar respuesta al siguiente día. Hablé con Juan Pablo Calvás, mi jefe en La W, me felicitó y me dijo que no tuviera miedo, que yo era capaz, que le dolía mi ida, pero que merecía seguir creciendo.

¿Qué te dijo Julio Sánchez?

Con Julio hubo intercambio de correos en el que envió los buenos deseos, el mensaje para seguir adelante y al final, “te espero de nuevo”. A él solo le tengo agradecimiento, fue un gran maestro. Durante casi 4 años, siempre me apoyó, respaldó y creyó en mí, lo cual valoro inmensamente.

W Radio es de esas experiencias que uno se lleva en el alma.

¿Qué significa para ti asumir este reto como directora en la ciudad?

Es un gran reto, que viene cargado de responsabilidad, de esfuerzo, dedicación, mayor disciplina y empeño. RCN Radio se convierte en mi nuevo sueño, mi nueva meta y vengo dispuesta a darlo todo, a seguir construyendo ciudad desde el periodismo.

¿Crees que el periodismo en Cartagena está en crisis?

Como en todos los gremios hay todo tipo de persona, la buena, la mala, la perezosa, la entregada, la regalada, la vendida, los excelentes, y por supuesto que el periodismo no es la excepción. Creo que hay una nueva generación inquieta, con ganas, con la intención de incomodar y eso me parece maravilloso.

Yo soy de las que se sientan a escuchar varios noticieros, leer y ver el trabajo de los colegas, de quienes tomo lo bueno y desecho lo malo. De todos se aprende y mi llamado a la nueva generación es a eso, a no dejarse contaminar, a ser periodistas responsables, si esto no pasa ahora, entonces sí será una verdadera crisis.

¿Algún plan para que el oyente conozca a los candidatos a la Alcaldía y saber que tiene que votar a conciencia?

Claro. Que el ciudadano conozca las propuestas de los candidatos en el marco del respeto y la responsabilidad, siempre será la mejor herramienta de un periodista y de un medio. A los oyentes de RCN Radio les prometo que conocerán las propuestas, lo bueno y malo de cada candidato, dejar al descubierto en dónde se esconden las dañinas casas políticas, que por años han destrozados esta ciudad. Que los cartageneros conozcan, escojan y elijan, pero sabiendo quién es cada quien.

¿Cómo enfrentarás la avalancha de las 'fake news' que puedan llegar a tu equipo de redacción?

Yendo a la fuente. Siempre la fuente te permitirá saber si es cierto o falso lo que se dice. Un periodismo responsable no basa sus noticias en Facebook ni en trinos, ni en ninguna red social. Las redes se han convertido en una herramienta doble filo, puede ser buena para unas, pero muy dañina para otras, y en eso hay que tener mucho cuidado. Las noticias falsas son un llamado de alerta para el periodismo, dejar de copiar y pegar e ir a investigar y hacer el trabajo de campo, eso se ha perdido y por eso encontramos tanta rectificación en los medios. No consultamos, repetimos como loros y luego toca ir a rectificar.

Construcciones ilegales, un exalcalde preso, unos concejales investigados, las noticias negativas son pan de cada día en los medios ¿cómo hacer para que los oyentes sepan que la ciudad tiene cosas positivas?

Siempre habrá algo bueno que contar, siempre habrá alguien haciendo cosas positivas y en RCN Radio tendrán la oportunidad de darlas a conocer. No es fácil agendar las cosas buenas con una ciudad que todos los días despierta con un escándalo, que siempre está en la mira nacional por cualquier tipo de cosa. Las noticias buenas se convierten en un reto y estoy dispuesta a trabajar para que nunca falten.

Ante todo, eres madre...

Sí, mi hija se llama Gabriela y tiene un año. Es mi motor, es el antídoto para el estrés, las angustias, el sueño, para esos momentos que llegan a ser irritantes.

Las madrugadas no me dan duro, me dan duro las trasnochadas, perder sueño, me da duro no dormir unos minutos en las tardes (risas). No es fácil ser mamá, levantarse a las 3:30 a. m. como un reloj, no saber hasta qué horas trabajarás y luego llegar a cuidarla, pero cuando me dice una nueva palabra, un nuevo gesto, algo nuevo que aprendió en el día, con eso me reconforto y renuevo fuerzas. La llegada a RCN Radio seguro me tomará más tiempo, especialmente mientras me adapto, pero trato de darle calidad de tiempo cuando estamos juntas, que sienta que no nos perdimos mucho la una de la otra.