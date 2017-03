Magic Juan llega con su merengue-house mix a Cartagena

Magic Juan, cantante, músico, productor y rapero estadounidense de ascendencia dominicana, conocido en gran parte de Latinoamérica con el apodo de “El negrito del swing”, por haber sido el vocalista del grupo de Merengue-House, Proyecto Uno.

El cantante estará en Cartagena el próximo viernes 17 de marzo, en la discoteca Cabaret, ofreciendo lo mejor de su repertorio musical desde los 90’s hasta el día de hoy.

Proyecto Uno llegó a vender más de tres millones de álbumes en todo el mundo. Juan se lanza en solitario en 2003 y debutó con el sencillo "La Prueba". Más tarde, en 2004 lanza "Libertad" un sencillo de su álbum Remix y de doble CD, "Inevitable".

Finalmente en junio de 2009, Magic lanza su tercer álbum llamado The Sure Bet (La apuesta segura). El primer sencillo del álbum fue "Baby Come Back", un remix de la canción original del grupo de rock Player del año 1977.