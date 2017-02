Maluma despidió a su guitarrista

El cantante paisa Maluma decidió despedir este viernes a su guitarrista Santiago Múnera. La razón, se ha mencionado, tiene que ver con los hechos protagonizados por Múnera en Córdoba (Argentina) en la madrugada de este viernes, 3 de febrero, cuando el músico fue detenido por las autoridades locales por un incidente con una joven de 23 años.

El hecho se presentó en una discoteca llamada Jet Set, donde se encontraba Múnera, de 21 años, y fue acusado de agresión física por parte de una mujer. Esa denuncia motivó la detención del guitarrista quien recobró la libertad al mediodía del viernes. Por ahora no se conocen los resultados de la investigación, que continúa.

La salida del músico se conoció a través de un comunicado de prensa en el que se señala no éste no seguirá haciendo parte del Maluma Crew y fue desvinculado laboralmente de la empresa Royalty Word Inc. de propiedad de Juan Luis Londoño (Maluma).