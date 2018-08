Muere Aretha Franklin, la legendaria reina del soul

Aretha Franklin, considerada la reina del soul y una de las mujeres más influyentes en la historia de la música, murió en Detroit este jueves. Así lo confirmó la agencia de noticias AP, que aseguró que el publicista de la cantante confirmó su deceso.

Aretha murió a los 76 años. Desde 2010 se especulaba que la artista padecía de cáncer, pero ella mantuvo su estado de salud en secreto. Falleció rodeada de su familia en Detroit, EE.UU., donde vivió gran parte de su vida.

Fue ganadora de 18 premios Grammy a lo largo de su carrera musical, obtuvo doce doctorados honoris causa de prestigiosas instituciones educativas como Harvard y Princeton y pisó los escenarios hasta el 2017, cuando anunció oficialmente su retiro.

La revista Rolling Stone le dio el número 1 en su lista 100 Greatest Vocalists of All Time (Los 100 mejores vocalistas de todos los tiempos) y en otra de sus listas, la de Los 100 Artistas más Grandiosos, Franklin es la única mujer en el top 10.

La Reina del Soul conoció la música en la “casa de Dios”, cuando su padre, el pastor Clarence C. L. Franklin, la invitó a que alabara por medio de su voz. Apenas tenía 8 o 9 años, pero la pequeña Aretha Franklin ya mostraba señales de ser una cantante en potencia. Su fervor a la hora de cantar góspel hacía que hasta los no creyentes prestaran atención.

Su madre, Barbara Siggers Franklin, también fue una cantante de góspel y en las fiestas que organizaban sus padres, Aretha pudo conocer músicos extraordinarios como Duke Elington, Mahalia Jackson y Nat King Cole.

Siendo una adolescente publicó su primera producción discográfica The Gospel Soul of Aretha Franklin (1956), pero fue hasta los primeros años de los sesenta que ella pudo encontrarse con las disqueras que la perfilaron como una talentosa estrella del soul.

Publicó varios álbumes, incluyendo un homenaje a Dinah Washington, pero fue hasta 1967 que su voz la dio a conocer en todo su país. I Never Loved a Man The Way I Loved You trajo consigo Respect, la canción que le mereció sus primeros dos reconocimientos en los Grammy.

Sobre Respect, la revista Rolling Stone dijo: “tuvo un impacto, con matices a favor del movimiento por los derechos civiles y la igualdad de género. Era un llamado a la dignidad combinado con una lubricidad flagrante. Hay canciones que son un llamado a la acción. Hay canciones de amor. Hay canciones de sexo. Pero es difícil pensar en otra canción donde todos esos elementos se combinen”.