Muere Mac Miller, músico y exnovio de Ariana Grande

Por: Johanatan Montoya García

El rapero de Pensilvania (Estados Unidos), Mac Miller, fue hallado muerto en su casa en Los Ángeles, según informó esta tarde el portal de noticias estadounidense TMZ. Si bien no se han hecho oficiales las razones de su muerte, parece ser que fue por una sobredosis.

Malcolm James McCormick, su verdadero nombre, tenía solo 26 años y además de cantar tocaba la batería y el piano.

Ariana Grande, su exnovia, se dio a conocer, entre otras canciones, por una que grabó junto a él titulada The Way; según medios de entretenimiento, por esos días ya los cantantes tenían un romance, pero no fue hasta 2016 que confirmaron su relación sentimental.

El primer álbum de Miller, Blue Slide Par, se publicó en 2011 y el más reciente (el quinto) había salido hace apenas un mes, con el nombre de Swimming, y debutó en el puesto tres de Billboard. Algunas de las canciones de este trabajo estuvieron inspiradas en la ruptura con Ariana.

La pareja había terminado su relación este año y Miller no se lo tomó muy bien. En Mayo fue detenido por conducir bajo el efecto de una droga después de chocar contra un poste e intentar escapar. Adicionalmente, cuando se enteró que Ariana tenía un nuevo novio, eliminó todas sus fotos de Instagram y subió tres canciones nuevas, incluidas en el último álbum, después de llevar cerca de tres años sin publicar temas como solista.

Miller se había referido en distintas ocasiones a su pasada adicción a las drogas, lo había hecho en entrevistas y por medio de su música.

“He pasado mucho tiempo sobrio y ahora estoy viviendo normalmente. Creo que es importante. No creo que nada es absoluto, pero creo que no compartir este tipo de información da pie a las especulaciones”, dijo en una entrevista del 2017.