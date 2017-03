¡No pegó! Esta novela de Caracol sería recortada por baja audiencia

Aunque hace pocos días se dio a conocer que el Canal Caracol alargará el programa concurso ‘Yo me llamo’, por un “rating de infarto”, ahora el canal no tiene buenas noticias, pues se conoció que una de sus producciones, emitida en esa misma franja, tendría que ser recortada por bajas cifras de audiencia. (Lea aquí: ¡Gran éxito! Alargarán 'Yo me llamo' por rating)

‘Polvo carnavalero’, sería la novela que no llenó las expectativas de los colombianos, por lo que las directivas del canal decidieron pasar de 130 a 90 capítulos, porque aunque tuvo buen arranque desde su lanzamiento, el pasado 10 de enero, con el pasar de los días ha descendido, siendo derrotada por su competencia ‘La ley del corazón’, del canal RCN.

Según el último informe que publicó Rating Colombia, ‘Polvo carnavalero’ tiene una cifra de 8.4, quedando por debajo de 'Yo me llamo' y 'La ley del corazón', quien se ha mantenido en 9.7, dejando claro que es la producción favorita de la noche de los televidentes.

La noticia fue revelada por el portal Entretengo y la revista TvyNovelas, quienes además confirmaron que ante el bajo rating, la novela pretende darle un giro a historia, ingresando a reconocidos famosos como Frank Solano, presentador de ‘La Red’.

Más detalles de 'Polvo carnavalero'

Esta producción, que es emitida a las 9 de la noche por el Canal Caracol, cuenta con la participación de actores como Isabella Córdoba, Beto Villa Jr., Rafael Zea y Johanna Cure, y narra la historia de Alejandro, un joven de la élite bogotana que siente especial rechazo por los costeños y sus ruidosas costumbres. Sin embargo, una revelación de su madre derrumbaría por completo su vida al decirle que él es hijo de un “polvo carnavalero”, producto de una noche de pasión en el Carnaval de Barranquilla.