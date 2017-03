“Pareces la pequeña Lulú”: Amparo Grisales a Patricia Teherán

Luego de una noche de emociones, vividas en la gala de ayer en ‘Yo me llamo’, donde la decisión de Pipe Bueno y César Escola de poner en riesgo a Amanda Miguel, desanimó a Amparo Grisales, generando descontentos en medio del programa. Hoy los participantes llegaron recargados para dar lo mejor en sus presentaciones y así ganarse finalmente el voto de confianza de los inflexibles jurados.

A partir de las 8 de la noche, Marc Anthony abrió las galas con el tema “Hasta ayer” y sorprendió a los jurados con un parecido casi exacto tanto en la voz como en la apariencia física, ganándose los buenos comentarios de Pipe, César y Amparo, quien afirmó emocionada “que se erizó”.

Por su parte, Maluma dejó a más de una con la boca abierta y se ganó los aplausos del público al interpretar ‘Sin contrato’. Pipe y César estuvieron de acuerdo con que el imitador lo hizo muy bien, pero Amparo no coincidió y aseguró que “le faltó sensualidad en la actitud y en la voz”. Además la diva criticó “los gorditos” del artista y pidió que para la próxima use la chaqueta de cuero para esconderlos.

Joan Sebastián y Alejandro Fernández volvieron a sorprender en tarima y pasaron la prueba de fuego, dando lo mejor en la gala y ganándose el voto de confianza de los jurados.

¡CASI QUE NO!

A la que por primera vez no le fue muy bien, y no por la voz sino por su aspecto físico, fue a la “desaparecida” Patricia Teherán, quien con la canción ‘Enamórate de mi’ puso el toque de vallenato en el programa. Bueno y Escola coincidieron en que tuvo excelente puesta en escena, mientras que Grisales con comentarios como “pareces la pequeña Lulú”, “ese crespito me aburrió”, “faltó alegría” y “quítate la peluca”, criticó la falta de parecido de la imitadora con la recordada artista.

Después de un momento de tensión y sentimientos encontrados, Maluma fue el imitador que en esta ocasión quedó en riesgo. Esta no fue la noche para el reguetón y otra vez quedó claro, que el vallenato femenino sigue reinando en Yo me llamo.