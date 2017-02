¿Qué es de la vida de ‘Mesié’ Bugalú?

“Yo siempre decía no volverme a enamorar/ y me equivoqué, me enamoré otra vez/ de una rubia talentosa, ay qué hembra más hermosa pero me engañé, me salió mentirosa”, así dice una de las canciones más sabrosas y recordadas de la champeta criolla, La rubia de oro, que aunque tiene ya sus años, en cualquier picó, fiesta o discoteca donde suena pone a bailar a quien sea, sin importar la edad.

Su intérprete es Emanuel González, conocido popularmente como ‘Mesie’ (del francés monsieur) Bugalú, quien hizo parte del selecto grupo de cantantes que lograron llevar a la cima a nuestro género.

Bugalú recuerda con nostalgia aquellos tiempos pero mantiene la ilusión de que la música actual le abrirá las puertas tal como hace algunos años.

Un grande con grandes

Bugalú le cogió el swing a la champeta desde que integró reconocidas agrupaciones como la legendaria Anne Swing.

Fueron más de 14 años en los que probó en diferentes grupos hasta ser uno de los fundadores de Las estrellas de la terapia, allí es donde su carrera como solista tomó gran impulso y llegó a ser uno de los artistas más cotizados de ese momento. No había feria, picó o fiesta que no lo quisiera tener.

Pero la historia cambió cuando colegas como El Jhonky y El Sayayin fallecieron pues para Bugalú el género se debilitó y empezó a desmotivarse de seguir cantando.

“Me fui alejando poco a poco cuando vi que mis amigos se habían ido”, confiesa el artista.

En medio de la crisis, Bugalú viajó a Sincelejo donde se radicó varios años y buscó las maneras de sobrevivir.

“Hasta me tocó dar clases de música a algunos jóvenes”, expresa la leyenda, quien además revela que el amor por una mujer lo hace regresar a Cartagena y lo motivó a seguir luchando con la champeta.

“Conocí a una excelente mujer por la que llegué nuevamente a mi ciudad para reactivarme musicalmente”, dice entre risas.

¡Sigue cantando!

A pesar de haber dejado la música por cerca de ocho años, Bugalú regresó a Cartagena y a la música con las mismas ganas con las que comenzó hace unos 25 años.

Actualmente promociona el sencillo llamado Mero Macho, canción que a su concepto se ha pegado por su letra jocosa. Al intérprete de María, la faltona le llama la atención la forma cómo se hace música hoy en día, “antes era más natural”, dice, haciendo referencia a cómo la tecnología ha hecho más fácil las cosas para algunos de los nuevos talentos. ‘Buga’ como le dicen sus colegas más cercanos, afirma que trabaja en más proyectos musicales pues como él mismo admite: “la gente ya nos exigía que regresáramos”.