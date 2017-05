Río Roma "indignados" de robo de su identidad para asaltar estudiantes

Los integrantes del dúo mexicano Río Roma, los hermanos Raúl y José Luis Ortega Castro, indicaron hoy a Efe estar "indignados" después de enterarse de que un ladrón se hizo pasar por uno de ellos y les robó los celulares a unos estudiantes de secundaria en una escuela en México.

"Cuando de repente te dicen de algo así, inicialmente te parece increíble. Estamos sorprendidos", declaró Raúl Ortega, líder vocal del grupo.



"Aunque sabemos que cualquier cosa puede pasar, estamos indignados y es triste darte cuenta de la cantidad de gente abusada y mala que hay", agregó.



Los hermanos Ortega, quienes se encuentran en Miami presentando al público estadounidense la versión deluxe de su disco "Eres la persona correcta en el momento equivocado", contaron que ellos recibieron la noticia poco antes de comenzar sus contactos con la prensa.



Según medios mexicanos, el individuo se hizo pasar por uno de los hermanos Ortega y entró al plantel de una escuela con la ayuda de una de las maestras.



Tras decirle a los chicos que necesitaba sus teléfonos celulares y las claves de acceso para instalarles una serie de aplicaciones especiales, terminó robándose 30 aparatos.



"Esperamos que nunca vuelva a pasar, no solo porque se usó el nombre de Río Roma, sino porque no debe volver a pasar en ningún lado", agregó el cantante, quien subrayó que el aprendizaje es que "nos tenemos que cuidar unos a otros y en este caso comenzando por la profesora que supuestamente dejó entrar a esa persona".



Los artistas están considerando hacer algo al respecto ya que los estudiantes no solo han perdido sus celulares sino que también han pasado un mal momento.



"Ahora estamos muy lejos, pero estamos justamente en eso. Seguramente vamos a hacer algo especial al respecto", concluyó Raúl Ortega.



El caso está actualmente en manos de la procuraduría de la ciudad de Pachuca en el estado mexicano de Hidalgo, donde sucedió el robo de identidad y de los celulares.



Después de Miami, el dúo Río Roma dará un concierto en Puerto Rico el 20 de mayo y luego se trasladará a Los Ángeles (California) donde seguirá promocionando su disco y el vídeo de su sencillo "Princesa" con CNCO.