Sara Uribe rompió el silencio y habló sobre su relación con Freddy Guarín

El 2016 fue un año bastante difícil pero con grandes lecciones para la presentadora Sara Uribe, de quien se habló hasta decir no más cuando se conoció a través de varias fotos y videos, su clandestina relación con el futbolista Freddy Guarín. Luego de una lluvia de críticas y de ser juzgada duramente por los internautas en redes sociales e incluso por algunos medios de comunicación, Sara decidió empezar el 2017 con pie derecho y para ello se desahogó, y contó un poco de lo que vivió en ese entonces. (Lea aquí:Se acabó el romance entre Sara Uribe y Fredy Guarín)

Su versión de los hechos

Sara Uribe empezó la publicación que hizo a través de Facebook aclarando que a pesar de que trabajó en lo que ama y tiene a su familia con vida, no fue un año sencillo, luego de que se acabara el programa del que hacía parte y por supuesto por los escándalos amorosos en los que estuvo involucrada. “Para cerrar un ciclo y comenzar el año nuevo debo agradecerle a todos ustedes su apoyo y su linda energía”, escribió la también modelo. Por supuesto Sara aprovechó para contar o más bien aclarar lo que vivió en estos últimos meses en los asuntos del corazón. “Tuve una relación con una persona que marcó mi vida por siempre, fueron 4 años de aprendizaje de crecimiento de vivencias que nunca se borrarán, con problemas como todas las relaciones. Terminábamos, volvíamos, nos amábamos, nos odiábamos pero lo superábamos hasta que un día se quebrantó tanto que después de intentarlo varias veces decidí no continuar. Y es acá cuando permito que entrara a mi vida una persona que me sacó sonrisas pero la verdad fueron más lagrimas. Este caballero me denigró como mujer y acabó con mi imagen dejándome por el suelo y en burla de un país”, reveló la presentadora. (Lea aquí:Freddy Guarín y su esposa deciden retomar su relación)

Por último Sara deseó para Andreina Fiallo y Freddy Guarín éxitos en su relación. “De corazón deseo amor verdadero, tolerancia y mucha comprensión entre ellos ya que como dice un gran colega del programa mas exitoso y reconocido de chismes los fines de semana: ‘Lo que Dios une que no lo separe el hombre: el hombre, señor, no una mujer’”, añadió.